Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'a Gidecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için beraberindeki heyetle İstanbul'a gidecek. Dervişoğlu, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüşecek.