Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'a Gidecek
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için beraberindeki heyetle İstanbul'a gidecek. Dervişoğlu, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüşecek.
Eren Cesur
(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sabah gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için beraberindeki heyetle İstanbul'a gidecek. Dervişoğlu, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüşecek.
Dervişoğlu'nun, partisinin TBMM grubuna hitabı sonrasında, bütün İYİ Parti milletvekillerinin katıldığı kapalı grup toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Dervişoğlu, saat 14.00'teki İl Başkanları toplantısının ardından Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten oluşan heyetle birlikte İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gideceğini belirtti.
Dervişoğlu, İstanbul'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile görüşecek.
Anka Haber Ajansı