Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Kati Piri: "Erdoğan Rejiminin Tam Otokrasiye Doğru Yaptığı Büyük Bir Hamle"

Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" dedi.

(ANKARA) - Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" dedi.

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı