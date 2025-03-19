Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Kati Piri: "Erdoğan Rejiminin Tam Otokrasiye Doğru Yaptığı Büyük Bir Hamle"

Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Kati Piri: "Erdoğan Rejiminin Tam Otokrasiye Doğru Yaptığı Büyük Bir Hamle"

Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" dedi.

(ANKARA) - Hollanda Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye Raportörü Kati Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" dedi.

Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını, sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Piri, "İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru yaptığı büyük bir hamledir. AB, bunun ciddi sonuçlar doğurmadan gerçekleştirmesine izin veremez" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
İmamoğlu’na Gözaltı… Chp Malatya İl Binasında Yoğunluk Yaşanıyor
İmamoğlu’na Gözaltı… Chp Malatya İl Binasında Yoğunluk Yaşanıyor
İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması, Dünya Basınında Yankılanmaya Devam Ediyor
İmamoğlu’nun Gözaltına Alınması, Dünya Basınında Yankılanmaya Devam Ediyor
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'a Gidecek
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı… İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İmamoğlu'na Destek İçin İstanbul'a Gidecek
İstanbul'da Olağanüstü Gün... Özgür Özel, Dilek İmamoğlu’nu Ziyaret Etti
İstanbul'da Olağanüstü Gün... Özgür Özel, Dilek İmamoğlu’nu Ziyaret Etti
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Chp’li Kış: Bu Bir Sindirme Operasyonudur, Bu Bir Darbedir
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Chp’li Kış: Bu Bir Sindirme Operasyonudur, Bu Bir Darbedir
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı...chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Bu Bir Darbedir"
Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı...chp İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: "Bu Bir Darbedir"
Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Gamze Taşcıer: "Tüm Toplumumuzu Topyekun Mücadeleye Davet Ediyoruz"
Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Gamze Taşcıer: "Tüm Toplumumuzu Topyekun Mücadeleye Davet Ediyoruz"