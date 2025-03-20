Ekrem İmamoğlu’na Gözaltı... Muharrem Erkek: “Ne Yaparlarsa Yapsınlar Sonunda Kaybedecekler”

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP’nin cumhurbaşkanı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin “Bu 86 milyona yapılan bir büyük bir haksızlık, hukuksuzluk. Hiçbir soruşturma, hiçbir mesnetsiz, haksız dava hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. 23 Mart’ta da tüm CHP üyeleri ve dayanışma içinde olmak isteyen gönüllü yurttaşlarımız gelecekler sandıklara, cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Özellikle 23 Mart ön seçimden önc

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(İSTANBUL) - Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP’nin cumhurbaşkanı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin “Bu 86 milyona yapılan bir büyük bir haksızlık, hukuksuzluk. Hiçbir soruşturma, hiçbir mesnetsiz, haksız dava hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. 23 Mart’ta da tüm CHP üyeleri ve dayanışma içinde olmak isteyen gönüllü yurttaşlarımız gelecekler sandıklara, cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Özellikle 23 Mart ön seçimden önce böyle bir operasyonu başlattılar. Tutuklama kararları da çıkabilir, her şey olabilir ama ne yaparlarsa yapsınlar sonunda, son kararı millet söyleyecek. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve kaybedecekler” dedi.

CHP’nin ön seçim cumhurbaşkanı adayı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, süreci ANKA Haber Ajansı’na değerlendirdi. Erkek, şunları söyledi:

“Sarayın duvarları arasında korku o kadar büyümüş ki önce diploma iptal edildi, şimdi inanılmaz bir kurguya dayalı bir iddialar, soruşturma. Ama bütün bu kumpaslar geçmişte olduğu gibi bir gün çöker. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ekrem İmamoğlu‘nun adaylığını engelleme, cumhurbaşkanlığını engelleme üzerine. Aslında Türkiye’ye çok büyük bir kötülük yapıyorlar. Artık ülkemizden demokratik bir hukuk devleti olarak bahsedebilmek mümkün mü? Çünkü seçmenin iradesi gasp ediliyor, demokrasi ayaklar altına alınıyor. Seçmenin iradesine, halkın iradesine, milletin iradesine saygı duymayanlar sonunda mutlaka kaybeder. Çünkü milletin önüne gelecek ilk sandıkta ki bugün, yarın, bir yıl sonra, iki yıl sonra bu sandık gelecek ve o sandıkta millet en ağır cezayı bu zorbalara verecek.

“Tutuklama kararları da çıkabilir ama ne yaparlarsa yapsınlar sonunda kaybedecekler”

Yapılan büyük bir haksızlık, hukuksuzluk ama bu Türkiye’ye, 86 milyona yapılan bir büyük bir haksızlık, hukuksuzluk. Bununla mücadele edeceğiz. Daha kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hiçbir soruşturma, hiçbir mesnetsiz, haksız dava hiçbirimize bir milim dahi geri adım attıramaz. 23 Mart’ta da tüm CHP üyeleri ve seçmenler, dayanışma içinde olmak isteyen gönüllü yurttaşlarımız gelecekler sandıklara, cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Özellikle 23 Mart ön seçimden önce böyle bir operasyonu başlattılar. Tutuklama kararları da çıkabilir. Her şey olabilir ama ne yaparlarsa yapsınlar sonunda, son kararı millet söyleyecek. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve kaybedecekler.

“İmamoğlu’nun gözaltında olması, mücadeleyi asla durdurmayacak”

Ekrem İmamoğlu da dimdik ayakta çok daha kararlı bir şekilde. Onun şu anda gözaltında olması, bu mücadeleyi asla durdurmayacak. Hep birlikte, tam bir bütünlük içerisinde CHP çünkü Türkiye’nin en güçlü örgütüdür. Biz bir örgüt partisiyiz ve geçmişte olduğu gibi tarihimizden aldığımız güçle çünkü CHP’nin temelinde Anadolu ve Müdafaa-i Hukuk vardır, Kuvayımilliye vardır, demokrasi mücadelesi vardır. Bizler Atatürkçülükle sosyal demokrasinin sentezini yapan çok büyük, çok güçlü, dünyanın en köklü partilerinden biriyiz. Ve bu demokrasi mücadelesini de bu adalet mücadelesini de çocuklarımızın, ülkemizin geleceği için bundan sonra çok daha kararlılıkla ve inançla sürdüreceğiz.”

“Haklıyız, haklı olduğumuz için çok güçlüyüz”

Erkek, “İBB’ye kayyum atanma ihtimalini öngörüyor musunuz? Bu durumda CHP’li belediye başkanlarının yol haritası nedir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Her şeyi yapabilirler çünkü bu sistemde kuvvetler ayrılığı yok. Bu sistemde yargı maalesef siyasetin, yürütmenin tahakküm altına girmiş durumda. Cumhurbaşkanı, ‘Turbun büyüğü heybede’ dedi. Demek ki dosyaları takip ediyor, dosyalar hakkında ona bilgi veriliyor. Yasama, yürütme, yargı; kuvvetler ayrılığı yok oldu, egemenlik şahsileşti. Maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir şahıs devletine dönüştürdüler. Asıl sorun burada. Bu ucube sistemde her şeyi yapabilirler ama sonuçta kaybedecekler. Çünkü bu yaptıklarının faturasını millet ödüyor yoksullukla, işsizlikle. Bugün toplumun çok büyük bir kesimi; milyonlarca asgari ücretli, emekli, işsizler, gençler derin bir yoksullukla mücadele ediyor. Neden? Çünkü adaletin, hukukun olmadığı bir sistemde ekonomik krizi de çözemezsiniz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta kaybedecekler. Hiç kimsenin endişesi olmasın. İyiler kazanacak. Çünkü haklıyız, haklı olduğumuz için çok güçlüyüz.”

Anka Haber Ajansı