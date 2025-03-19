Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Mülkiyeliler Birliği: Türkiye’nin Yaralı Demokrasi Tarihine Vurulan Bir Darbedir

Mülkiyeliler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyon, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de demokrasinin temel ilkelerinin, hukukun üstünlüğünün ve seçmen iradesinin esas alınmayacağına dair bir gösterge olduğu gibi Türkiye'nin yaralı demokrasi tarihine vurulan çok önemli bir darbedir" açıklamasını yaptı.

(ANKARA) - Mülkiyeliler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyon, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de demokrasinin temel ilkelerinin, hukukun üstünlüğünün ve seçmen iradesinin esas alınmayacağına dair bir gösterge olduğu gibi Türkiye'nin yaralı demokrasi tarihine vurulan çok önemli bir darbedir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Mülkiyeliler Birliği'nin İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde, demokrasi çok uzun zamandır sandığa indirgenmişti ki, yerel yönetimlerde kayyımın atandığı ilk gün seçmen iradesinin yok sayılmasıyla sandık da bir kriter olmaktan çıktı. Bugün CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyon, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de demokrasinin temel ilkelerinin, hukukun üstünlüğünün ve seçmen iradesinin esas alınmayacağına dair bir gösterge olduğu gibi Türkiye’nin yaralı demokrasi tarihine vurulan çok önemli bir darbedir.

Olağanüstü hal koşulları icra edilerek toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne, seçme ve seçilme özgürlüğüne ket vurulmaktadır. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun adaylığının önünü, yerel yönetimin el değiştirmesi için kayyım dahil her yolla kesmeye yönelik bu siyasi müdahaleyi görüyoruz ve uzun zamandır biliyoruz. Demokrasinin en temel ilkelerine yönelik bu siyasi hamlelere karşı demokrasi mücadelesinin içindeyiz ve bu mücadeleye devam etmeye kararlıyız."

Anka Haber Ajansı