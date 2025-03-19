Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Murat Emir: "Hukuk Görüntüsü Altında Ağır Bir Siyasi Darbe Yapılıyor"

CHP milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Meclis'ten CHP Genel Merkez'e yürüyen milletvekilleri parti önünde açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Bu bir siyasi darbedir. 12 Eylül'den 12 Mart'tan hiçbir farkı yoktur. Darbeyi bu kez yapanların omuzlarında yıldız yok diye onlar asker değil diye bu darbenin kimliği niteliğ

(ANKARA) - CHP milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Meclis'ten CHP Genel Merkez'e yürüyen milletvekilleri parti önünde açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Bu bir siyasi darbedir. 12 Eylül'den 12 Mart'tan hiçbir farkı yoktur. Darbeyi bu kez yapanların omuzlarında yıldız yok diye onlar asker değil diye bu darbenin kimliği niteliği değişmez. Halkın iradesine saldırılmaktadır. Bugün Ekrem İmamoğlu'dur yarın CHP'dir. Ama asıl hedefleri demokrasimizdir, Cumhuriyetimizdir. Ama bu kirli operasyonları planlayanlar bilsinler ki; Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon bir kişinin avucunun içine sığamayacak kadar büyüktür" dedi.

CHP milletvekilleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti. Meclis ikinci kapıdan CHP Genel Merkez'e yürüyen milletvekilleri parti önünde açıklama yaptı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz milletvekili grubumuzla Meclis'te genel kurulda böyle bir günde olağan günmüş gibi sıradan kanun maddelerini görüşemeyiz dedik, orada tepkimizi koyduk, yola çıktık, sizinle kucaklaşmak üzere buradayız. Bugün yapılan operasyonların kimin talimatı olduğunu çok iyi biliyoruz. O kendini biliyor. O sarayda oturuyor. Sandık korkusuna düşmüş. Biz 23 Mart'ta demokrasi seferberliği yapacağız deyince 1 milyon 750 bin üyemiz sandığa gidecek deyince, sandığın sesini duyunca kaçacak yer arıyor ve savcılara talimat veriyor. Ama bilsin ki 23 Mart'ta biz çok büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz.

"Bilsin ki arkasına saklandığı savcılar, hakimler, yargıçlar da onu kurtaramayacak"

Ve bugün talimatla Sayın Ekrem İmamoğlu'nu gözaltına alanlar 23 Mart'taki seçimimizi sakatlamaya çalışanlar bilsin ki o sandık er geç gelecek halkın iktidarı kurulacak. Hukuk tartışmalarının yeri değil artık. Hakkında bir sürü dava açılıyor açsınlar. İftiralar atılıyor atsınlar ama herkes biliyor ki asıl hedef Ekrem İmamoğlu'nu seçime sokmamak. Ama bilsinler ki bu millet Ekrem İmamoğlu'nu sahiplendi yüreğinde taşıyor.

Kaybedeceğini biliyor kaybetmemek için bu yollara giriyor. Niye? Çünkü artık Türkiye'nin gözünden düştü. Artık iktidarını kurtaramayacağını o da biliyor. Ama bilsin ki arkasına saklandığı savcılar, hakimler, yargıçlar da onu kurtaramayacak. Eninde sonunda evine gidecek. Ama tabii bunca hukuksuzluğu yapanlar bunca korkuya kapılanlar işledikleri suçları biliyorlar. Belki evlerine de gidemeyecekler. Elbette halkın hesaplaşacağı günlerde gelecek.

"Hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor"

Hukuk görüntüsü altında aslında ağır bir siyasi darbe yapılıyor. Bu bir siyasi darbedir. 12 Eylül'den 12 Mart'tan hiçbir farkı yoktur. Darbeyi bu kez yapanların omuzlarında yıldız yok diye onlar asker değil diye bu darbenin kimliği niteliği değişmez. Halkın iradesine saldırılmaktadır. Bugün Ekrem İmamoğlu'dur yarın CHP'dir. Ama asıl hedefleri demokrasimizdir, Cumhuriyetimizdir. Ama bu kirli operasyonları planlayanlar bilsinler ki; Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon bir kişinin avucunun içine sığamayacak kadar büyüktür. Bu Cumhuriyetin bekçileri var, sizler varsınız, hep birlikteyiz buradayız. Baba ocağımızdayız. Ayaktayız. Bir adım geri atmıyoruz. Bir milim eğilmiyoruz. Bir gram korkmuyoruz, korkmayacağız. Ekrem İmamoğlu dün söylemişti; herkes bilsin ki asıl amaçları bizi sindirmek. Asıl amaçları korkutmak. Korkmuyoruz, korkmayacağız. Biz demokrasimize de Ekrem İmamoğlu'na da, baba ocağımız CHP'ye de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Milet iradesine sahip çıkacağız, milletimize sahip çıkacağız."

Ardından milletvekilleri ve parti merkez önünde toplanan vatandaşlar Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Anka Haber Ajansı