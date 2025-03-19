Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı.... Özgür Özel: Bir Sonraki Cumhurbaşkanımıza Darbe Girişimi İle Karşı Karşıyayız

Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı.... Özgür Özel: Bir Sonraki Cumhurbaşkanımıza Darbe Girişimi İle Karşı Karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız... Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez. Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak. Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.”

Anka Haber Ajansı

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