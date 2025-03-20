Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Zafer Partisi'nden Chp'ye Dayanışma Ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Zafer Partisi heyeti CHP'yi ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, "Sayın Ümit Özdağ gözaltına alındığında CHP Genel Başkanı, 'Genel Başkanlığın hukuku birbirine emanettir' demişti. Gelinen aşamada artık Türkiye'nin hukukunu savunmak, Atatürk Cumhuriyetine inanan tüm partilerin ortak kaygısı ve hedefi olmuştur. Bizler de bu karanlık dehlizden Türkiye'

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda Zafer Partisi heyeti CHP'yi ziyaret etti. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, "Sayın Ümit Özdağ gözaltına alındığında CHP Genel Başkanı, "Genel Başkanlığın hukuku birbirine emanettir" demişti. Gelinen aşamada artık Türkiye'nin hukukunu savunmak, Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan tüm partilerin ortak kaygısı ve hedefi olmuştur. Bizler de bu karanlık dehlizden Türkiye'yi çıkarabilmek için güç birliği ve dayanışma içinde olacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP'ye siyasi partilerden dayanışma ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Zafer Partisi heyeti CHP'yi ziyaret etti. Zafer Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcılaro Fikret Bayır ve İbrahim Kaan Erten, Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya yer aldı. CHP heyetinde ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Özgür Karabat yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Bayır şunları söyledi:

"Geçmiş olsun ziyareti yapmak için bugün buradayız. Sayın İmamoğlu'nun önceki gün çok tartışmalı bir kararla diplomasının önce iptal edildiğini gördük. Aynı gün öğlen saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın ikinci ay sonu savcılık gözden geçirmesi vardı. Ne yazık ki ikinci ay sonunda da tutukluğun devamı kararı alındı. Bugün 59'uncu gün. Ümit Özdağ hakkında hala bir iddianame yok. Biz bu süreci takip ederken önce Sayın İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiğini ardından ertesi sabah çok üzüntüyle gördüğümüz sahnelerden birinin tekrar edildiğini ve adeta bir şafak operasyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ki bir hafta önce davet edildiğinde gidip ifade vermişti, evinden alındığını gördük. Bu görüntüler Türkiye'ye yakışmıyor. Bu görüntüler halkımızda endişeye neden oluyor. Biz de CHP'yle dayanışma içinde olduğumuzu göstermek için buradayız. Atatürk Cumhuriyeti'ne inanan laik üniter devleti savunan ulus devleti önceleyen siyasi partiler olarak Türkiye'nin içine sokulduğu bu karanlık dehlizden çıkabilmesi için el birliği ve dayanışma içinde olması gerektiğini biliyoruz. Sayın Ümit Özdağ gözaltına alındığında CHP Genel Başkanı, "Genel Başkanlığın hukuku birbirine emanettir" demişti. Gelinen aşamada artık Türkiye'nin hukukunu savunmak, Atatürk Cumhuriyetine inanan tüm partilerin ortak kaygısı ve hedefi olmuştur. Bizler de bu karanlık dehlizden Türkiye'yi çıkarabilmek için güç birliği ve dayanışma içinde olacağız."

Anka Haber Ajansı