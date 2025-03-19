Ekrem İmamoğlu'na Gözaltı... Zeliha Aksaz Şahbaz: "İktidar, Bir Darbe Hukuku Uygulamaktadır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu iktidar hukuku ve anayasayı yok sayarak bir darbe hukuku uygulamaktadır" dedi.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, "Bu iktidar hukuku ve anayasayı yok sayarak bir darbe hukuku uygulamaktadır" dedi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Vatan Caddesi başta olmak üzere çok sayıda yolun yanı sıra, bölgedeki ve Taksim'deki metro istasyonları ulaşıma kapatıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz da Vatan Caddesi'nde yaptığı açıklamada, gözaltıları ve hukuksuzluğu kabul etmeyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önünde, Vatan Caddesi'ndeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Hukuk dışı yapılan uygulamalar, gözaltılar ve bu zulümleri kabul etmiyoruz. Biz bu ülkede, 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Bugün kendisine ve 105 yoldaşımıza gözaltı uygulanması, tamamen hukuksuz bir darbe uygulamasıdır. Bu ülkede artık anayasa yoktur. Bu iktidar hukuku ve anayasayı yok sayarak bir darbe hukuku uygulamaktadır. Biz bu darbeye karşı demokrasinin, hakkın, hukukun ve adaletin yanındayız. Bu ülkedeki her vatandaşımızın hakkını ve adaleti savunuyoruz. Bu ülkeye demokrasi ya gelecek ya gelecek. Bu yapılan hukuksuzluğu, gözaltıları kabul etmiyoruz."

Anka Haber Ajansı