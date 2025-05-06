Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingine Davet Çağrısı: Beyazıt, Her Zaman Zulme Meydan Okudu, Şimdi De Okuyacak

Ekrem İmamoğlu'ndan Beyazıt Mitingine Davet Çağrısı: Beyazıt, Her Zaman Zulme Meydan Okudu, Şimdi De Okuyacak

Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beyazıt Mitingine davet çağrısı yapıldı.

(İSTANBUL) - Marmara (Silivri) Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Beyazıt Mitingine davet çağrısı yapıldı.

CHP, 7 Mayıs saat 20.30'da Beyazıt Meydanında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenleyecek. Mitinge çağrıda bulunan İmamoğlu, "Selam olsun; "Tam Bağımsız Türkiye" için mücadele eden Deniz'lere, "Nehirden Denize Özgür Filistin" diyenlere, kör karanlık hücrelerde vatan sevgisiyle dolup taşanlara, gençliğin gür sesini haykıranlara, hukuksuzluğa ses çıkaranlara, fikri hür, vicdanı hür olanlara, tüm dostlara, bu meydan nice mitinglere, gösterilere şahit oldu, sesler seslere karıştı, sloganlar sloganlara. Ama her zaman zulme meydan okudu Beyazıt. Şimdi de meydan okuyacak. Bu davet bizim; Beyazıt Meydanı 7 Mayıs 20.30" ifaderini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkanvekillerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının Başkanvekillerini Kabul Etti
Chp'li Emir Açıkladı; Gökhan Gülyurt'un Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı, Elektronik Kelepçesi Çıkarıldı
Chp'li Emir Açıkladı; Gökhan Gülyurt'un Ev Hapsi Cezası Kaldırıldı, Elektronik Kelepçesi Çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Görüşmesi Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Bahçeli Görüşmesi Başladı
Chp Heyeti Marakeş'te... Süreyya Öneş Derici: Türkiye’nin Demokrasisi Son Dönemde Tehlikededir
Chp Heyeti Marakeş'te... Süreyya Öneş Derici: Türkiye’nin Demokrasisi Son Dönemde Tehlikededir
''Üç Fidan'' Akçakoca'da Anıldı
''Üç Fidan'' Akçakoca'da Anıldı
Sinop’ta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan Ve Yusuf Aslan İçin Karadeniz’e Üç Karanfil Bırakıldı
Sinop’ta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan Ve Yusuf Aslan İçin Karadeniz’e Üç Karanfil Bırakıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli İle Görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli İle Görüşecek