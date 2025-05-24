Ekrem İmamoğlu'ndan Bursa'daki 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' Mitingine Çağrı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Bursa'da düzenleyeceği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katılım çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Bursa'da düzenleyeceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılım çağrısı yaptı.

Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi resmi hesabından yapılan paylaşımda, CHP'nin 25 Mayıs Pazar günü Bursa'da gerçekleştireceği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine davet çağrısı yapıldı.

Paylaşımda, "Bursa vicdanıyla yürür. Haksızlığın karşısında saf tutar. İşte tam da bu yüzden, Bursa’nın sesi Türkiye’ye umut olur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Bursalı tüm dostları davet ediyorum. 25 Mayıs Pazar 17.00 Bursa Osmangazi Kent Meydanı" ifadelerine yer verildi.

Anka Haber Ajansı