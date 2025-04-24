Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Pehlivan'ın Avukatına Da Gözaltı Kararı

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyon kapsamında, avukatlar hakkında gözaltı kararı verildi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Koçoğlu'nun Adıyaman'da İsias Otel davasını takip ettiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Koçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın vekilimin de yazdığı gibi sabah hakkımda gözaltı kararı olduğunu öğrenerek güne başladım. İBB dosyası sürecinde hem Sayın Genel Sekreter Can Akın Çağlar’ın hem de Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı kıymetli meslektaşım Mehmet Pehlivan’ın avukatlığını yaptım. Değerli meslektaşlarım Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel’le birlikte bana yapılan bu operasyon kabul edilemez. Bizler mesleğimizi icra ediyoruz. Savunma tarih boyu susmadı ve hiçbir zaman da susmayacak. 21’inde Çağlayan’daydım. 22’sinde Antalya Adliyesi’ndeydim. 23’ünde Vatan’da ifadedeydim. Bugün de Adıyaman Adliyesi’ndeyim. Buradan alabilirsiniz ya da bekleyin, ben zaten duruşmam bitince İstanbul’a döneceğim. İfadeye kendim gelirim. Kısacası ben mesleğimi icra ediyorum. Adliye her gün geldiğim yer. Beni çağırsanız zaten gelirdim ben. Bu karara gerek yoktu."

Avukat Mehmet Pehlivan da sosyal medya hesabından Koçoğlu'nun Adıyaman'da İsias Otel davasını takip ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Avukatım Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı olduğunu öğrendim. Şuan kendisi Adıyaman’da. 6 Şubat Depreminde İsias Otel’de evladını kaybeden 35 ailenin, mağdurun avukatlığını yapıyor. Yiğit, dün benim avukatımdı. Bugün depremde evladını kaybeden ailelerin avukatı. Yarın da adalet arayan kim varsa onun avukatı olmaya devam edecek. Hakkındaki gözaltı kararını öğrendiğinde kaçmadı, saklanmadı, korkmadı. Evlatlarını kaybeden ailelerin avukatlığını yapmak için Adliye’ye gitti. Avukatlar, adaleti ve gerçeği aramaya devam edecekler. Savunma susmayacak."

Anka Haber Ajansı