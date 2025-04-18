Ekrem İmamoğlu'nun Dikkat Çektiği Sazlıdere Barajı Etrafında İş Makinaları Aralıksız Çalışıyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Yokluğumu fırsat bilip 'Kanal İstanbul' denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” sözleri üzerine gözlerin çevrildiği bölgede, onlarca iş makinası geniş bir alanda çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarının

Haber: OKTAY YILDIRIM - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL)- Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar” sözleri üzerine gözlerin çevrildiği bölgede, onlarca iş makinası geniş bir alanda çalışmalara aralıksız devam ediyor. Bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarının ise şantiye ortasında kaldığı görüldü.

Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı paylaşımda, "Yokluğumu fırsat bilip "Kanal İstanbul" denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar. Bu kez alelacele TOKİ'yi devreye almışlar. Dozer ve iş makinelerini mutlak koruma alanının içine, suyun dibine kadar sokmuşlar" demişti.

İmamoğlu’nun bu açıklaması üzerine gözler bölgeye çevrildi. ANKA Haber Ajansı, bölgede geniş bir alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren onlarca iş makinasını görüntüledi. Bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarının ise şantiyenin ortasında kaldığı gözlendi.

İstanbul Planlama Ajansı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekosistimin zarar gördüğü belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kanal İstanbul projesi, hukukun hiçe sayılarak, bilirkişi raporlarındaki çevre ve su havzası uyarılarına rağmen ilerliyor. Tüm dünya iklim kriziyle mücadele ederken, bu projeyle İstanbul'un su güvenliği tehlikeye atılıyor, ekosistemimiz zarar görüyor.

55 milyon metreküp içme suyu kaybolacak.

20.000 futbol sahası büyüklüğünde, 136 milyon metrekarelik tarım alanı yok edilecek.

394 bin ağacın kesileceği ve 13.400 hektarlık orman arazisinin yok olacak. 287 hektarlık muhafaza ormanının da zarar görecek. 1,2 milyon kişinin 1 yıllık oksijen kaynağının kaybolacak.”

Anka Haber Ajansı