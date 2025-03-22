Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Eskişehir'de Protesto Edildi

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Odunpazarı Meydanı’nda toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler devam ediyor. CHP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından Odunpazarı Meydanı’nda saat 20:30’da miting yapıldı. Mitinge CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP’liler, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve birçok vatandaş katıldı.

Mitingde konuşan Jale Nur Süllü, “Birileri kayıtsız şartsız bize ait olan egemenliğimizi elimizden almak istiyor. O sıcacık saraylarında oturuyorlar, oturdukları yerden suçlular yaratmaya çalışıyorlar. Vatan emniyetin soğuk köşelerinde ne yazık ki suç algısıyla suçlular yaratmak istiyorlar. Siyasi rehineleri tutuyorlar. O sarayda oturan kişi çıkmış diyor ki Türkiye Cumhuriyeti sokaklarda meydanlarda kurulmadı diyor. Biz ondan çok daha iyi biliyoruz Türkiye Cumhuriyeti’nin nerede kurulduğunu. Bu ülke savaş meydanlarında can verildi. Türkiye Cumhuriyeti öyle kuruldu. Bundan 102 yıl önce tek ve ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk o egemenliği sadece ve sadece millete verdi. Biz irademizi elimizden alınmasına izin verecek miyiz? Asla. Korkuyor muyuz? Asla korkmuyoruz” dedi.

Utku Çakırözer: İstanbul’a çökmek istiyorlar

Utku Çakırözer, “İki temel amacı var. Bir İstanbul’a çökmek. İstanbul’un kaynaklarını eskiden olduğu gibi kimlere aktarmak? Yandaşa aktarmak, TÜRGEV’e aktarmak. Halkın parasını halktan kaçırmak. Birinci amaç bu. İkinci amaç, 86 milyonun, hepimizin seçme hakkımızı elimizden almak. Kabul edecek miyiz? Hayır. O zaman 23 Mart’ta hepimiz CHP’lisi, partilisi, partisizi hep beraber sandıkları patlatacak mıyız? Yolumuz açık olsun” dedi.

Talat Yalaz: Demokrasiye zincir vurulmak isteniyor

Demokrasiye vurulmak istenen zincire engel olacaklarını söyleyen Talat Yalaz, “Bugün burada demokrasiye vurulmak isten zincirleri kırmak için toplandık. Türkiye’nin geleceğine sahip çıkmak için toplandık, bu ülkenin kaderine el koymak isteyenlere dur demek için, adaleti çiğnetmemek için toplandık. Burada şu anda tek adamın Tayyip Erdoğan’ın en çok korktuğu şey var. Kalabalıklar var. En çok sizden korkuyor. Bu kalabalık onun korkulu rüyaları Eskişehir’den ona sesleniyor. Eskişehir senden korkmuyor diyor. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, itaat etmiyoruz” diye konuştu.

Ahmet Ataç: Sokaklar, meydanlar bize emanet

Ekrem İmamoğlu’nu selamlayarak konuşmasına başlayan Ahmet Ataç, “Gözaltındaki belediye başkanlarımızı başta Ekrem Başkanımızı selamlıyorum. Az kaldı çıkacaklar. Düşündüğünü yapma sakın. Erdoğan’a sesleniyorum. Pişman olursun. Sokalar, meydanlar bize emanet” dedi.

Kazım Kurt: Halk artık demokrasi ve özgürlük istiyor

Halkın artık özgürlük ve demokrasi istediğini söyleyen ve herkesi 23 Mart’ta sandığa davet eden Kazım Kurt, “Sokaklarda direnen tüm halkımızı selamlıyorum. 23 yıldır süren saltanatın sahibi saltanatını devam ettirmek istiyor. Orada hükümet istifa diyen döviz var. Hükümet yok. Tek adam var. Tek adam istifa etmeli. Bu yapılan hukuksuzlukların tamamı saltanatın devam etmesi için. Yok öyle yağma. Halkı seni istemiyor. Halk artık özgürlük, demokrasi, hukuk devleti istiyor. Canım sıkıldı 30 yıl sonra senin diplomanı iptal ediyorum diye bir şey yok hukuk devletinde. Hukukta herkes eşittir. Diplomasız olduğu kadar vicdansız, acımasız. Saltanatını devam ettirmek için yapamayacağı şey. O yüzden yan yana duracağız. Hiç kimseden korkmayacağız. Korkmadan yürüyeceğiz. Sokalar bizim. Eskişehir bizim. Türkiye bizim. Bu düzenden hukukla, bağımsızlıkla kurtulacağız. Tam bağımsız Türkiye yaşasın diyorum. Herkese karşı duracağız. Recep Tayip Erdoğan’a karşı da Amerika’ya karşıda duracağız, Rusya’ya da karşı duracağız. Türkiye yaşasın diyoruz. Bunu ancak Ekrem İmamoğlu ile yapabiliriz 23 Mart’ta herkesi Ekrem İmamoğlu ile dayanışmaya bekliyoruz” diye konuştu.

Ayşe Ünlüce: Korkunun ecele faydası yok

Ayşe Ünlüce ise şunları söyledi: “Halk bizi, CHP’yi birinci parti yaptı. Ve biz, sosyal demokratlar bu süreçte o kadar güzel hizmetler yaptılar ki. Kreşler açtılar, kent lokantalarını açtılar, sosyal yardımları artırdılar. Enflasyona, faize ezdirilen emekçiye, emekliye, kadına, çocuğa, herkese sahip çıktı. İktidar ne anladı bu başarıdan? Korku dağları sardı. Korkunun ecele faydası yok. O sandığı kurduracağız sana. Bunların hepsi sandık korkusu. O sandık kurulduğunda sosyal demokratların, iyilerin, güler yüzlülerin iktidar olacağını biliyorlar. Ekrem İmamoğlu’na yapılanların nedeni bu. Hak hukuk, adalet diyenlere selam olsun. 23 Mart’ta koşa koşa sandığa gideceğiz. Her şey çok güzel olacak. Yolumuz açık olsun.”

Anka Haber Ajansı