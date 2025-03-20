Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Karabük'te Oturma Eylemi Yapılarak Protesto Edildi

Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Karabük'te Oturma Eylemi Yapılarak Protesto Edildi

CHP Karabük İl Teşkilatı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması oturma eylemi yapılarak protesto edildi.

Haber: Ayşegül Baylam

(KARABÜK) - CHP Karabük İl Teşkilatı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması oturma eylemi yapılarak protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması nedeniyle Şirinevler Mahallesi'nde toplanan CHP Karabük parti yöneticileri, üyeleri ve vatandaşlar oturma eylemi yaptı.

Eylemde, "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz", "Hak hukuk adalet" şeklinde sloganları atıldı.

Yaklaşık bir saat süren oturma eyleminin ardından eyleme son verildi.

Anka Haber Ajansı

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