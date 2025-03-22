Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Malatya'da Protesto Edildi

(MALATYA) - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. CHP Malatya İl Başkanlığı önünde toplanan yurttaşlar, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Her yer Taksim her yer direniş”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganları attı.

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, "Partimize karşı kurulan oyunlar, kurulan kumpaslar bitmiyor. Biz, o kumpaslardan medet uman meczuplardan ve iktidara da gerekli cevabı yine vereceğiz. Birileri hevesle partimize de kayyum atanmasını bekliyorlar. Daha çok beklerler! Kayyumlara geçit yok. CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bugün aldığı kurultay kararı ile bir AKP oyununu boşa çıkartmıştır. 6 Nisan’da yeniden kurultay kararı almış Partimize, demokrasimize hayırlı olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’ın aldığı karar ve kurultay kararını Malatya il örgütü olarak destekliyoruz" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı