Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Binlerce Artvinli Sokaklarda Yürüdü

Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı protestoları Artvin’de de devam etti. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, “Biz hukuksuzluklara karşı meydanları demokrasi şölenine çevireceğiz ve 23 Mart’ta tüm vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde oylarımızı kullanacağız. Demokrasi özlemiyle meydanları dolduran milyonlarla kalbimiz bir atıyor. Cumhuriyet kenti Artvin'den seslenmek istiyorum; inadına hak, inadına hukuk, inadına adalet!” diye seslendi.

Haber: Uğur İstanbullu

ARTVİN – Ekrem İmamoğlu'na yönelik gözaltı protestoları Artvin’de de devam etti. CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan, “Biz hukuksuzluklara karşı meydanları demokrasi şölenine çevireceğiz ve 23 Mart’ta tüm vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde oylarımızı kullanacağız. Demokrasi özlemiyle meydanları dolduran milyonlarla kalbimiz bir atıyor. Cumhuriyet kenti Artvin'den seslenmek istiyorum; inadına hak, inadına hukuk, inadına adalet!” diye seslendi.

Artvin’de, Hastane Kavşağı'nda toplanan binlerce Artvinli, “Hükümet istifa, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımız!” sloganları eşliğinde Artvin Belediyesi önüne yürüdü. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, İstanbul’da olması nedeniyle eyleme destek mesajı yayımladı ve mesaj alanda okundu.

Artvin Demokrasi Platformu adına konuşan Köksal Gümüş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Geleceği için, demokrasi için; kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber, ya hiçbirimiz diyen dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Son günlerde ülkemiz karanlık günlerden geçiyor. Siyasetçilerden gazetecilere kadar, demokrasiden yana olan toplumun tüm kesimlerine yönelik baskı ve gözaltılar şiddetle artarak devam ediyor. Bugün yaşanan tüm tutuklamalar tesadüf değildir. Susturamayacaksınız."

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem konuşmasında şunları kaydetti:

"Geleceğiniz, çocuklarınızı cumhuriyeti sevdiğiniz için, yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada çok değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütü temsilcileri bizimle beraber ve sizlerle birlikte, komşularınızla, çocuklarınızla buralara kadar geldiniz. İçimizi ısıttınız. Bu sıcaklık, bu soğukluğu ve bu yokluğu elbet yenecek"

Meydanları demokrasi şölenine çevireceğiz deyen CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan,"Biz hukuksuzluklara karşı meydanları demokrasi şölenine çevireceğiz ve 23 Mart’ta tüm vatandaşlarımızla güvenli bir şekilde oylarımızı kullanacağız. Demokrasi özlemiyle meydanları dolduran milyonlarla kalbimiz bir atıyor. Cumhuriyet kenti Artvin'den seslenmek istiyorum; inadına hak, inadına hukuk, inadına adalet!" değerlendiremsinde bulundu.

Anka Haber Ajansı