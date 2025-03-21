Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasını Protesto Eden Öğrencilerin Odtü'de Eylemi Sona Erdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ODTÜ’de protesto eden öğrencilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Birinci Meclis önünde açıklama yapan CHP milletvekilleri de destek için gittikleri ODTÜ'de biber gazından etkilendi.

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ODTÜ’de protesto eden öğrencilere polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Birinci Meclis önünde açıklama yapan CHP milletvekilleri de destek için gittikleri ODTÜ'de biber gazından etkilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması dünden itibaren çeşitli şehirlerde üniversite öğrencileri tarafından da protesto ediliyor. Ankara'da üniversite öğrencilerinin buluşma adreslerinden biri de ODTÜ oldu.

ODTÜ A4 kapısında, güvenlik güçleri, TOMA'lar ve çevik kuvvet ekipleri ile geniş güvelik önlemi aldı.

Polisin barikatlarla kapattığı ODTÜ A1 kapısından yürümek isteyen öğrencilere izin verilmesinin ardından öğrenciler kampüse girdi. Zaman zaman barikatı aşmak isteyen öğrenciler ile polis arasında gerilim yaşandı.

Öğrencilere destek olmak üzere TBMM Çankaya Kapısı'ndan Ulus'taki Birinci Meclis'e yürüyen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, CHP milletvekilleri Serkan Sarı, Gülcan Kış, Asu Kaya, Orhan Sümer, İlhami Aygun, Kayıhan Pala, Aşkın Genç, Okan Konuralp, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da ODTÜ’ye geldi.

Kampüs içine giren ve Kızılay'a yürümek isteyen öğrencilerin çıkışına izin verilmedi. Polis zaman zaman öğrencilere biber gazı sıktı. Biber gazından polisin de etkilendiği görüldü. CHP milletvekilleri ile yürüyüşü takip eden ANKA Haber Ajansı ekibi de gazdan etkilendi.

Polis, biber gazıyla müdahalenin ardından öğrencilere TOMA ile basınçlı su sıktı. Bu arada, polisin öğrencilere müdahalesinde kullandığının "plastik mermi" değil, hava basınçlı tüfeklerle atılan, içi gaz ve beyaz toz dolu olan "plastik gaz kapsülleri" olduğu öğrenildi.

Kaya: Hava çok soğuk ama gençler burada dirençli, dayanıyorlar

ODTÜ kampüsüne gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, ANKA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün ilk önce Ankara Üniversitesi'ndeki öğrencilerin abluka altında olduğunu duyduk. Milletvekillerimizle oraya gittik. Oradaki gençlere yoğun baskı vardı. Gençlerin bir kısmını kampüsün içine hapsetmişlerdi. Bir kısmını da yolun karşı tarafına. O çocuklar, o gençler diplomaları için, yarınları için, gelecekleri için mücadele ediyorlardı. Derken oradan Güvenpark'taki yürüyüşümüze geçtik. Oradan Birinci Meclis'e kadar yürüdük. Alandan da oradaki milletvekillerimizle ODTÜ'ye geldik. Çünkü ODTÜ'deki öğrencilerimiz sıkışmıştı. Buraya da gelir gelmez, daha ODTÜ'ye kampüse girer girmez direkt gaz sıkıldı, hem de yakın mesafeden. Ali Mahir vekilimizin, Grup Başkanvekilimizin direkt gözüne polisler tarafından gaz sıkıldı ve alandan uzaklaştırdık, müdahale ettik. Burada da ODTÜ'lü gençler burada sıkıştırılmış durumda. Gördüğünüz gibi buradalar. Bir yandan gaz sıkıyorlar. Diğer yandan diğer tarafı da kapatmışlar, burada gençler sıkışmış durumda. Bir yandan sürekli gaz sıkılıyor. Nefes almak imkansız. Hava çok soğuk ama gençler burada dirençli, dayanıyorlar. Biz de buradayız, dayanışmak için, burada olmaya devam edeceğiz."

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti" iddiası doğru değil"

İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Polis, öğrencilere plastik mermi ile müdahale etti" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "İzinsiz yapılan gösteri sırasında göstericilere yönelik plastik mermi ile müdahale edilmesi söz konusu değildir. Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde plastik mermi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

DMM'nin bu açıklamayı yaptığı sosyal medya paylaşımına öğrenciler ODTÜ'de gaz kapsülleriyle yaralanan bir arkadaşlarının fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi.

Anka Haber Ajansı