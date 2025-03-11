Ekrem İmamoğlu’nun Kastamonu’da Yarın Yapacağı Toplantı İçin Salon Talebi Reddedildi

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın yapacağı toplantı için salon tahsis talebine olumsuz yanıt verildiğini bildirdi. Baltacı, “Parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir. Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir” dedi.

(İSTANBUL) - Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın yapacağı toplantı için salon tahsis talebine olumsuz yanıt verildiğini bildirdi. Baltacı, ''Parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir. Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun yarın Kastamonu’da yapacğı toplantı için parti yöneticileri Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden spor salonu talebiniden bulundu.

Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, talebin reddeldiğini sosyal medya hesabı X’ten duyurdu. Baltacı, şunları kaydetti:

''Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız''

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı ön seçim adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 12 Mart Çarşamba günü ilimizi ziyaret edecek, hemşehrilerimizle kucaklaşacaktır. Bu kapsamda parti yöneticilerimiz Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile irtibata geçmiş ve bu buluşma için kapalı spor salonu tahsis edilmesini istemiştir. Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi emanet ettiğimiz, Cumhuriyetimizin değerli bir kurumunun ‘siyasi saik’ gözeterek vermiş olduğu bu kararı Kastamonulu hemşehrilerimin vicdanına emanet ediyorum. Sayın İmamoğlu’nu 12 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Kuzeykent Pazar Yeri’nde ağırlayacağız. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.''

Anka Haber Ajansı