Elâzığ Belediye Meclisi’nin Mhp’yi Üyesinden “Villakent” Tepkisi: “Villa Değil, Resmen Tabut Yapıyoruz”

Elâzığ Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Süleyman Soysal, Elâzığ Belediyesi’nin inşa ettiği 507 adet villa yapımıyla ilgili zemin etüt raporunda zeminin zayıf olduğuna dikkat çekildiğini açıkladı. Soysal, “Burada villa değil resmen tabut yapıyoruz" dedi. Projenin yapıldığı yere giderek çalışmayı yerinde inceleyen MHP grubu, inceleme sonunda Villakent projesinde Kahramanmaraş depremi sonrasında hazırlanan zemin etüt raporunun yerine 2022 yılında hazırlanan rapora göre zemin çalışmasının yapıldığını söyledi. Soysal, "6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında bir zemin etüt raporu daha hazırlanmış ancak bu raporu yok saymışlar" dedi.

Elâzığ Belediyesi tarafından "Batı Prestij Projesi" ismiyle yapılan 507 adet villayı kapsayan proje için hazırlanan zemin etüt raporda zeminin zayıf olduğu ve bu konuda yapılan zemin çalışmasının 6 Şubat depremlerinden sonra değil, 2022 Haziran ayındaki rapora göre yapıldığı iddia edildi. Konuyu gündeme taşıyan MHP Elâzığ Belediye Meclis üyeleri, söz konusu Villakent inşaat alanının önünde dün bir araya gelerek açıklama yaptı.

"2022 YILINDAKİ RAPORA GÖRE ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Elâzığ-Malatya yolu üzerinde yapılan 504 villanın zeminiyle ilgili MHP'li Meclis üyesi Süleyman Soysal’ın villaların zemin etüt raporunda zeminin zayıf olduğunu ve güçlendirmek için gerekli çalışmaların yapılmadığını dile getirmesi sonrasında AKP ve MHP’liler projenin yapıldığı alanda inceleme yapmaya gitti. Yapılan incelemede, projede Kahramanmaraş merkezli depremlerinin sonrasında hazırlanan zemin etüt raporunun yerine 2022 yılındaki rapora göre çalışma yapıldığının tespit edildiği öğrenildi. MHP’li Meclis üyelerinin Villakent inşaat alanında yaptıkları inceleme sonrasında grup adına konuşan Soysal, şunları söyledi:

"İki gündür belediyede Elâzığ Belediyesi’nin villa projesinde haziran ayında hazırlanan zemin etüt projesini konuşuyoruz. Hazırlanan zemin etüt raporuna göre yerinde imalatlar yapılmadığını söylemiştik. Konuyla ilgili müdürlere "villa projesinde haziran ayında hazırlanan zemin etüt projesine göre mi çalışıyorsunuz" diye sormuştuk. Müdürler de "evet" diye cevap vermişti ama projeye göre çalışmadıklarını kanıtlarımıza rağmen kabul etmemeleri sonrasında CHP’li Meclis üyesi arkadaşımız projeyi yerinde görelim diye Meclis'e bir öneride bulundu. Biz de bu öneriyi kabul ederek inşaat alanına geldik ama öneriyi yapan CHP’li ve İYİ Partili Meclis üyesi arkadaşımız öneride bulundular ancak buna rağmen projeyi yerinde kontrol etmeye gelmediler. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak buradayız.

"YENİ RAPORA GÖRE İNŞAAT YAPILIRSA MALİYET ARTACAK"

Buraya geldiğimiz zaman daha kötü bir şey ile karşılaştık. İlgili müdür arkadaşlarımız veya yetkililer dediler ki; "elinizdeki rapor yanlış, dün onayladıkları Meclis raporuna göre çalışıyoruz" dediler Meclis'te ama bugün buna yanlış dediler. Hadi biz bunu geçtik. "Peki doğru rapor nerede" dedik bizi buraya davet ettiniz gelin paylaşalım dediniz. Yeni raporlar nerede? Onlar da "yok, belediyede kaldı" dediler. AK Parti Grup Başkan Vekili "resmi yazarsanız görürsünüz" dedi. O zaman bizim buraya gelmemize ne gerek vardı? Şimdi dedikleri rapor şu; 2022 yılında biz bir zemin etüt raporu oluşturduk. Bu rapora göre burayı yaptık. Peki 6 Şubat depremini yaşadık ve bundan sonra Haziran 2023'te bir etüt raporu hazırlanmış. Bu rapora göre biz bu meselelerden bahsettik, yeraltı suyundan bahsettik. Drenaj yoktur dedik. Zemin iyileştirmesi yoktur dedik. Bu raporu yok saymışlar. Neden yok saymışlar? Bu benim şahsi düşüncem, bu rapora göre yaparlarsa maliyet çok artacak. Eski rapora göre yapmışlar ama o eski rapor dediklerini de görmedik. İstedik, getirmediler. Resmi yazı yazın isteyin dediler. Biz buraya geldik, villaların başındayız. Tüm ekip arkadaşlarımızla buradayız. Bu konuda bu raporları, 2022 raporlarını inceleyeceğiz. Neyi saklıyorlar, neden getirmiyorlar? Neden böyle oluyor tek tek araştıracağız. Tabi 2023 raporu varken 2022 raporu geçersizdir. Bir yıl sonra yapılmış ve üzerinden 6 Şubat depremi geçmiş. Onun için dikkate alınacak bir rapor varsa Haziran 2023 raporudur."

"RAPOR İHTİYACA CEVAP VERİYORSA NEDEN 2023 RAPORU HAZIRLADILAR?"

Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi Behçet Susmaz ise şunları söyledi:

"Burada bir rapor hazırlanmış. 2023 yılında kim hazırlamış; belediye hazırlamış. Bu raporu vatandaş kendi başına bir jeoloji mühendisi getirip hazırlamamış. Bu rapor hazırlanmış. Ondan sonra nedense bu rapor iptal edilmiş. Öyle diyorlar. Daha önce 2022 yılında yapılan rapor, eğer İhtiyaca cevap veriyorsa niye bunu hazırladılar. Bu rapor geçerli ise niye ikinci bir rapor hazırlatıldı? Bu bölge yeraltı su seviyesi yüksek olan bir bölge. Yer üstündeki suları da çok yüksek. Bu raporda da belirtiliyor. Kesinlikle drenaj yapılması lazım. Suların tahliye edilmesi lazım. Zaten drenaj yapmazsanız, suları tahliye etmezseniz, zemini iyileştirmeniz mümkün değil. Zemin iyileştirilmesi yapılması için şu şart. "Drenaja gerek yok" diyorlar. Eski raporda drenaj yapılmasına gerek yok ifadesi var mı bilmiyoruz. Biz ona bakamadık çünkü getirmediler. "Resmi yazı yazın, verelim" dediler. Biz tabi rapor elimizde olmadan bir şey söyleyemiyoruz ama elimizdeki rapora göre İnşaat hatalı. Rapora uyulmamış. Raporda istenilen şartlar yerine getirilmemiş ama o kendilerinin istediği rapora göre de yapılmış mı, yapılmamış mı? Onu araştırmamız için elimizde rapor olması lazım. Onun için sahada inşaatları denetlemek veya tetkik etmek ihtiyacı hissetmedik. O raporu da inceleyeceğiz, ona göre de nasıl yapılmış? Niye yapılmış ? Niye bu rapor iptal edilmemiş onları da araştıracağız."

Anka Haber Ajansı