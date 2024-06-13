Elazığ Kent Konseyi Seçimlerinde Usulsüzlük İddiası… Akp’li Belediye Mahkemelik Oldu

Elazığ’da 3 Mayıs’ta genel kurulu yapılan Elazığ Belediyesi Kent Konseyi seçimlerine Elazığ Basın ve Medya Cemiyet Başkanı Nafiz Koca ve Avukat Murat Erdoğan aday oldu. 139 kişinin oy kullandığı seçimde Koca 76 oy, Erdoğan ise 63 oy aldı. 13 oy farkla Nafiz Koca Kent Konseyi başkanı seçildi. Diğer aday Murat Erdoğan, seçimin iptali için Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

EVREN DEMİRDAŞ

(ELAZIĞ)- Elazığ’da 3 Mayıs’ta genel kurulu yapılan Elazığ Belediyesi Kent Konseyi seçimlerine Elazığ Basın ve Medya Cemiyet Başkanı Nafiz Koca ve Avukat Murat Erdoğan aday oldu. 139 kişinin oy kullandığı seçimde Koca 76 oy, Erdoğan ise 63 oy aldı. 13 oy farkla Nafiz Koca Kent Konseyi başkanı seçildi. Diğer aday Murat Erdoğan, seçimin iptali için Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Elazığ Belediyesi Kent Konseyi başkanlık seçimleri mahkemelik oldu. Elazığ Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleşen genel kurulunda şaibeli ve hukuka aykırı seçim yapıldığı iddiasıyla başkan adayı Murat Erdoğan, Elazığ Belediyesi’nden şikayetçi olarak seçimin iptal edilmesi için Elazığ 2. İdare Mahkemesine başvurdu.

'Yetkisiz kişiler oy kullandı" iddiası

Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nde açılan davanın dilekçesinde şu görüşlere yer verildi:

"Elazığ Kent Konseyi Başkanlık seçiminde aday olan davacı tarafından 3 Mayıs 2023 tarihli Elazığ Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında yapılan Kent Konseyi başkanlık seçimi işleminin hukuka aykırı olduğu, mevzuatta belirtilen başkanlık seçimi nisabına uyulmadığı, seçime katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciliklerinin valilik tarafından belirlenmesi gerekirken yetkisiz olan belediye tarafından belirlendiği, mahalle muhtarlarının kendi aralarından temsilci belirleyerek seçime katılması gerekirken mahalle muhtarlarının tamamının oy kullandığı, tüm siyasi parti temsilcilerinin genel kurula davet edilmediği, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının , sendikaların, noterlerin ve ilgili vakıf ve dernek temsilcilerinin genel kurula çağrılmasının gerekli olmasına rağmen çok sayıda temsilcinin çağrılmadığı, ilgili yönetmeliğe göre önceden duyuru yapılması gerekmesine rağmen duyuru yapılmadığı ve genel kurulda yetkisiz kişilerin oy kullandığı ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali istenilmektedir."

Mahkeme, Belediye'den seçimin belgelerini istedi

Mahkeme ise davalı olan Elazığ belediyesinden toplam üyesi sayısı, genel kurulan katılan üyesi sayısı, davet yazıları ve tebligatları, oy kullananların bir çizelge halinde dökümünü, kent konseyi başkan adaylığı için özel bir prosedür olup olmadığı, kimlerin aday olduğu, aday olanlar adına oy pusulasının düzenlenip düzenlenmediği ve oylamanın ne şekilde yapıldığının ayrıntılı olarak açıklama sureti ile bildirilmesinin ve ilgili bilgi ve belgelerin gerektiğinde ilgili yerlerden temin edilmek sureti ile gönderilmesini istedi.

"Gerekirse seçimi yenileyelim"

Elazığ Kent Konseyi başkanlığına seçilen Nafiz Koca, seçimde şaibe olduğuna ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Avukat Murat Erdoğan seçimin usulüne uygun olarak yapılmadığı iddiasıyla Elazığ 2. İdare Mahkemesine başvuruda bulunmuş. İdare Mahkemesi de Avukat Murat Erdoğan’ın ileri sürdüğü iddialara ilişkin Elazığ Belediyesine seçimle alakalı bilgi ve belgeleri talep etmiş. Bu belgelerinde yine birilerinin tarafından sosyal medya fenomenlerine ya da kullanıcılarına sızdırılmasıyla da sanki seçimde hakikaten bir şaibe varmış mahkeme el koymuş gibi bir algı oluşturuldu. Dün Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyelerimize görüştük. Gerekirse bu seçimi yenileyelim dedik olağanüstü seçime giderek. Bugün toplandık Yürütme Kuruluna da gerekli izahatı yaptık. Yürütme Kurulundaki üyelerimizin katılımlarıyla oylarıyla da seçimin yenilenmesi gerektiğini vurguladık."

Anka Haber Ajansı