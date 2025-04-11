Elazığ'da Chp'nin İmza Kampanyası İçin Kurulan Standa Avm Yönetimi Müdahale Etti

Elazığ'da Chp'nin İmza Kampanyası İçin Kurulan Standa Avm Yönetimi Müdahale Etti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için ülke genelinde başlatılan imza kampanyası kapsamında Elazığ'da da bir AVM önünde il örgütü tarafından stand kuruldu. Kaldırımın AVM’ye ait olduğunu iddia eden AVM yöneticisi standın başka bir noktaya kurulmasını istedi. Kaldırımın herkesin ortak kullanımına açık kamusal bir alan olduğunu belirten CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil'in itirazları üzerine çalışmalara devam edildi.

(ELAZIĞ) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için ülke genelinde başlatılan imza kampanyası kapsamında Elazığ'da da bir AVM önünde il örgütü tarafından stand kuruldu. Kaldırımın AVM’ye ait olduğunu iddia eden AVM yöneticisi standın başka bir noktaya kurulmasını istedi. Kaldırımın herkesin ortak kullanımına açık kamusal bir alan olduğunu belirten CHP Elazığ Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil'in itirazları üzerine çalışmalara devam edildi.

CHP'nin Türkiye genelinde başlattığı imza kampanyası için Elazığ İl Başkanlığı'nın Elysium AVM önünde kurduğu standa müdahale edildi. Elazığ'da bulunan Elysium AVM içerisinde daha önce AKP'lilerin broşür dağıttığını belirten Ayten Çekil, kamuya açık bir alanda CHP standının kurulmasına karşı koyulmasının ayrımcılık olduğunu belirtti. Çekil şu ifadelere yer verdi:

"O zaman ben de duyuru yapacağım. Kimse gelip burada alışveriş yapmasın, AKP’ye ait derim. Bu hoş olur mu? Belediye seçimlerinde AKP’liler içeride broşür dağıtıyordu. Onlara neden izin veriyorsunuz dediğimiz de ‘sizlere izin yok’ diyorsunuz. Bu haksızlık. Burası halka açık bir kaldırım. Sizi rahatsız, huzursuz etmiyoruz. Halk gelip imza veriyor. Siz bir anda gelip insanları tedirgin ettiniz. Biz size bir zarar vermiyoruz. Böyle ayrımcılık yapmayın. Burası alışveriş merkezi. Tüm Elazığ halkı burada alışveriş yapıyor. Biz burası AKP’ye ait demiyoruz. Bunu bize yapmayın, burada bir hukuksuzluk var. Biz bunun için Ekrem Başkanımıza imza toplayacağız. Siz bizi durdurmaya çalışsanız da toplayacağız, Elazığ'da çalışacağız bu imzaları toplayacağız. Elazığ’ın da buna alışması gerekiyor. Hüküm kurmuşlar bütün alışveriş merkezlerine böyle bir şey mi olur?"

Anka Haber Ajansı

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