Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı