Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Sağlıkçılar, hasta ve refakatçilerinin panik yaşadığı kavgada biri çıkışta, 2 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri aynı hastanede, diğeri ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Elazığ’da Hastanede Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın
Kağıt Fabrikası Geri Dönüşüm Alanında Yangın
Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı
Bakırköy'de Hastane Bahçesinde Yangın Çıktı
Zeytinburnu'nda Bariyerlere Çarpan Cip Takla Attı; 4 Yaralı
Zeytinburnu'nda Bariyerlere Çarpan Cip Takla Attı; 4 Yaralı
Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı
Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı
Şehit Polis Yangöz'ün Babası: Ailecek Çöktük, Mahkeme Artık Karar Vermeli
Şehit Polis Yangöz'ün Babası: Ailecek Çöktük, Mahkeme Artık Karar Vermeli
Cenaze Yolundaki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
Cenaze Yolundaki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi
İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
İzmir'de 2 Ayrı Noktada Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı