Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çaydaçıra yolu, Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı mevkiinde meydana geldi. E.S. yönetimindeki 10 YS 292 plakalı otomobil ile S.D. yönetimindeki 23 HR 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı