Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

ELAZIĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Yurtbaşı yolu Beyyurdu mevkisinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 23 FR 928 plakalı otomobil, Y.A.'nın kullandığı 23 LP 339 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Elazığ'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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