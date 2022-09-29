Elazığ'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Elazığ'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Aksaray Mahallesi Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ö.M. yönetimindeki 23 P 3427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette bulunan 1'i bebek 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Elazığ'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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