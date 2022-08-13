Elazığ'da, Kırmızı Işıkta Kaza: 5 Yaralı

Elazığ'da, Kırmızı Işıkta Kaza: 5 Yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile başka otomobilin arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği otomobile başka otomobilin arkadan çarptığı kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Güney çevre yolundaki trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAV 386 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran 23 ACG 813 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada araçlardaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Elazığ'da, Kırmızı Işıkta Kaza: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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