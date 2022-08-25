Elazığ’da Otomobil İle Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 7 Yaralı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Cahit Dalokay Caddesi Yeni Sebze Hali kavşağında meydana geldi. A.B. (20) yönetimindeki 23 ACK 268 plakalı otomobil ile C.A.'nın (58) kullandığı 23 K4273 plakalı Elazığ-Kovancılar seferi yapan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı