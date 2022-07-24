Elazığ'da Otomobil, Minibüse Çarptı: 11 Yaralı

Elazığ'da Otomobil, Minibüse Çarptı: 11 Yaralı

ELAZIĞ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. İbrahim Acar'ın kullandığı 38 ABV 990 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Efraim Ülger yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da Otomobil, Minibüse Çarptı: 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kaliforniya’da Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi
Kaliforniya’da Orman Yangını: Acil Durum İlan Edildi
Maltepe'de 6 Aracın Hasar Gördüğü Kaza Kamerada
Maltepe'de 6 Aracın Hasar Gördüğü Kaza Kamerada
Asker Uğurlamasında Elinde Meşale Patlayınca Yaralandı
Asker Uğurlamasında Elinde Meşale Patlayınca Yaralandı
En Zor İki Bölümü Bir Arada Bitirdi Dünya Peşinden Koştu
En Zor İki Bölümü Bir Arada Bitirdi Dünya Peşinden Koştu
Tekirdağ'da Silahlı Çatışma: 1 Bekçi Yaralandı
Tekirdağ'da Silahlı Çatışma: 1 Bekçi Yaralandı
'çevreyi Kirletmeyin' Uyarısında Bulundular, Bıçakla Yaralandılar
'çevreyi Kirletmeyin' Uyarısında Bulundular, Bıçakla Yaralandılar
Aynı Yolda 2 Saat Arayla 2'nci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı
Aynı Yolda 2 Saat Arayla 2'nci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı