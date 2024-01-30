Elazığ'da Saha Çalışması Sırasında Karşılaşan Mhp Ve Chp Belediye Başkan Adayları Arasında Sıcak Diyalog

Elazığ'da belediye başkan adaylarının esnaf ziyaretleri ve saha çalışması yoğun olarak devam ediyor. CHP ve MHP belediye başkan adaylarının yolu da esnaf ziyareti sırasında kesişti. Her iki başkan arasındaki sıcak diyalog çevredekilerin yüzünü güldürdü.

Elazığ'da belediye başkan adaylarının esnaf ziyaretleri ve saha çalışması yoğun olarak devam ediyor. CHP ve MHP belediye başkan adaylarının yolu da esnaf ziyareti sırasında kesişti. Her iki başkan arasındaki sıcak diyalog çevredekilerin yüzünü güldürdü.

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarına devam eden MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Murat Aygen ve CHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Coşkun Çağlar Duran, saha çalışması sırasında karşılaştı. Tokalaşarak kucaklaşan iki aday, birbirlerine başarılar dilerken; aralarında geçen sıcak diyalog tebessümle karşılandı.

Anka Haber Ajansı