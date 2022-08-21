Elazığ’daki Orman Yangınında 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Elazığ’daki Orman Yangınında 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Serhat ÖZDEMİR/KEBAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyünde ormanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Elazığ’daki Orman Yangınında 20 Dönüm Alan Zarar Gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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