Elazığ'ın Maden İlçesi'nde Heyelan Mağdurları Ev Bekliyor

Elazığ’ın Maden ilçesinde yıllardır süren heyelan riski nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, "Bazı vatandaşlara birden fazla konut verilirken, aynı risk altında olan pek çok kişiye hiç ev çıkmadı. Evleri burada olup yıllardır Maden’de yaşayan insanlar hâlâ başlarını sokacak bir konut bekliyor" dedi.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ’ın Maden ilçesinde yıllardır süren heyelan riski nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin giderilmesini talep ediyor. CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, "Bazı vatandaşlara birden fazla konut verilirken, aynı risk altında olan pek çok kişiye hiç ev çıkmadı. Evleri burada olup yıllardır Maden’de yaşayan insanlar hala başlarını sokacak bir konut bekliyor" dedi.

İlçede faaliyet gösteren Yıldızlar Holding’e ait maden sahası nedeniyle oluşan hafriyat yığınlarının tetiklediği "'doğal olmayan heyelan'" sonucu yüzlerce kişinin evsiz kaldığını söyleyen CHP Maden İlçe Başkanı Göksel İlhan, tahliye edilen vatandaşlar için yapılan konut sayısının yetersiz olduğunu ve konut dağıtımındaki adaletsizlik yaşandığını iddia etti.

İlhan, 2019’dan bu yana heyelan riski nedeniyle birçok mahallenin tahliye edildiğini ve yaklaşık 500 kişinin evlerini boşalttığını belirtti. Ancak buna karşın yalnızca 112 konutun yapıldığını ifade eden İlhan, kurayla dağıtılan evlerin yetersiz kaldığını, birçok hak sahibinin mağdur edildiğini söyledi. İlhan, "'Bazı vatandaşlara birden fazla konut verilirken, aynı risk altında olan pek çok kişiye hiç ev çıkmadı. Evleri burada olup yıllardır Maden’de yaşayan insanlar hâlâ başlarını sokacak bir konut bekliyor'" dedi.

''Bir kişiye 6-7 ev, başkasına hiç ev yok”

AFAD tarafından yapılan kura çekiminde yaklaşık 70 evin dağıtıldığını ancak bunların 10-12 kişiye verildiği konuşulduğunu ifade eden İlhan, bir kişiye 5 ila 10 ev arasında konut çıktığını ileri sürerek, “Resmi listeler elimizde yok ancak sahadaki tablo ortada. Bazı vatandaşlar tek tapuya sahip olmasına rağmen ev sahibi olamadı. Hatta ahırını ev gibi gösterip hak kazananları da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Paralı uzlaşmada da vaatler tutulmadı”

Konut istemeyen vatandaşlara maddi ödeme yapılması için de teklifler götürüldüğünü, ancak burada da sözlerin tutulmadığını belirten İlhan, “Vatandaşlara 1,4 ila 2 milyon TL arasında değer biçildiği söylendi. Ancak daha sonra irtibat bürosunda bu rakamların 200 ila 300 bin TL’ye düştüğü ortaya çıktı. Üç katlı evi olan vatandaşa her kat için 220 bin TL verildi. Bu insanlar kandırıldı” dedi.

Heyelanı tetikleyen maden faaliyetlerinden sorumlu şirketten herhangi bir bedel alınmadığını, konutların devlet hazinesi tarafından karşılandığını belirten İlhan, “Bu heyelan doğal değil. Müteahhit sorumlu ama bedelini halk ödüyor. Devlet, müteahhidi koruyarak halkı mağdur ediyor. 500 hak sahibine 100 ev verip geri kalanını yok saymak kabul edilemez” diye konuştu.

AFAD: "'Riskli yapılarda birden fazla konut hakkı olabilir''

Elazığ AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, heyelan nedeniyle hak sahibi olanlar için 380 yeni konutun temelinin atıldığı ve tamamlandığında hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi. Açıklamada, "'Heyelandan kaynaklı konutlar, deprem konutları gibi değerlendirilmez. 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapıların her biri için ayrı ayrı hak sahipliği verilir. Bir kişinin birden fazla evi varsa, her biri için konut sağlanabilir” denildi.

Madenli vatandaş Salih Ercan, yıllardır hafriyat nedeniyle evlerinin yıkılma tehdidi altında olduğunu belirterek, “Polislerle birlikte evimizi boşaltmamız isteniyor ama gidecek yerimiz yok. Yeni yapılan evler hâlâ teslim edilmedi. Asgari ücretle geçinen biri olarak kira mı ödeyeyim, taksit mi, yakıt mı” diye ifade etti.

Anka Haber Ajansı