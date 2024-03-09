Elazığlı Emekli Vatandaş: "Şimdiye Kadar 250 Gram Kıyma Alıyordum. 3-4 Aydır Onu Da Alamıyorum"

DEVA Partisi'nin Elazığı Belediye Başkan adayı Recep Ceylan, vatandaşları ziyaret ederek, sorunları dinledi. Elazığlı bir vatandaş, "Şimdiye kadar 250 gram kıyma alırdım. 3-4 aydır 250 gramdan 50’ye düşmüşüm. O da ayda bir defa. 50 gram getiriyorum, misafir gibi " dedi. Vatandaşı dinleyen Ceylan, "Bu seçimde iyi bir cevabı verin ki 2028’de bunları yaşamayalım. Bu seçimde iyi bir cevap vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin Elazığ Belediye Başkan adayı Recep Ceylan, vatandaşları ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Elazığlı bir vatandaş, "Şimdiye kadar 250 gram kıyma alırdım. 3-4 aydır 250 gramdan 50’ye düşmüşüm. O da ayda bir defa. 50 gram getiriyorum, misafir gibi" dedi. Vatandaşı dinleyen Ceylan, "Bu seçimde iyi bir cevabı verin ki 2028’de bunları yaşamayalım. Bu seçimde iyi bir cevap vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Recep Ceylan, Elazığ'da seçim çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Ceylan'a özellikle emekli vatandalar dert yandı. Emekli bir vatandaş, "Ben 24 sene devlete çalıştım ve emekli oldum. 10 bin lira maaş alıyorum. Ben bu 10 bin lira ile nasıl geçineceğim, geçinemem. Çocuğum üniversiteye gidiyor, kız çocuğu. Her gün 200 lira ona veriyorum. Evim kira, doğal gaz bin 500 lira geliyor. Ben ne yiyip ne içeceğim? Bu şekilde ben ölene kadar çalışacağım. Benim yaptığım bu mu yani ben bu devlete 24 sene hizmet ettim. Bundan sonra benim rahat etmem lazım. Yaşamam lazım, çocuğumla bir yere gidip yemek yemem lazım. Yok. Bu yaşta ben hala çalışıyorum" dedi.

"250 GRAMDAN 50 GRAMA KADAR DÜŞTÜK"

Elazığlı vatandaş, "Şimdiye kadar 250 gram kıyma alırdım. 3-4 aydır 250 gramdan 50’ye düşmüşüm. O da ayda bir defa. 50 gram getiriyorum, misafir gibi. Artık daha Allah görüyor" dedi. Vatandaşı dinleyen Ceylan, "Bu seçimde iyi bir cevabı verin ki 2028’de bunları yaşamayalım. Bu seçimde iyi bir cevap vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Ramazan Güngör adlı bir emekli vatandaş da şunları söyledi:

"Ben 24 sene devlete çalıştım ve emekli oldum. 10 bin lira maaş alıyorum. Ben bu 10 bin lira ile nasıl geçineceğim, geçinemem. Çocuğum üniversiteye gidiyor, kız çocuğu. Her gün 200 lira ona veriyorum. Evim kira, doğal gaz bin 500 lira geliyor. Ben ne yiyip ne içeceğim? Mutfağın masrafı var. Bu şekilde ben ölene kadar çalışacağım. Benim yaptığım bu mu yani ben bu devlete 24 sene hizmet ettim. Bundan sonra benim rahat etmem lazım. Yaşamam lazım, çocuğumla bir yere gidip yemek yemem lazım. Yok. Bu yaşta ben hala çalışıyorum. Yarın bu ülkeye bir şey olduğu zaman yine ben gidip can vereceğim. Başkası vermez. O yüzden bizi düşünmeleri lazım. Bize bir şeyler vermeliler ki bizler de biraz rahat edelim. Yoksa da 63 yaşındayım. Ölene kadar çalışacağım ben ama bana rahat edeceğim bir para verseler çalışmam. 63 yaşındayım. Hiç olmazsa ölene kadar biraz gezeyim, çocuğumla bir yerlere gidebileyim ama yok."

Anka Haber Ajansı