Elektrik Tesisatından Çıkan Yangın Minareyi Yaktı

Elektrik Tesisatından Çıkan Yangın Minareyi Yaktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bir caminin minaresinde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, minarede hasar oluştu.

Olay gece saatlerinde Gölcük İhsaniye Mahallesi'nde bulunan Hicret Camisi'nde meydana geldi. Caminin minaresinde bulunan hoparlörün elektrik sisteminden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede minarenin şerefesini sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla minareye yanaşarak yangını söndürdü. Minare hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Elektrik Tesisatından Çıkan Yangın Minareyi Yaktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Takla Atan Otomobildeki Baba Öldü, İki Oğlu Yaralandı
Takla Atan Otomobildeki Baba Öldü, İki Oğlu Yaralandı
Kocaeli'de Madeni Yağ Fabrikasında Yangın
Kocaeli'de Madeni Yağ Fabrikasında Yangın
Taksi, Çöp Konteyneri İle Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Taksi, Çöp Konteyneri İle Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Tokat'ta Öğrenci Servisi İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
Tokat'ta Öğrenci Servisi İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 13 Yaralı
Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3)
Bakan Karaismailoğlu Mardin'de (3)
Baraka Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet
Baraka Cinayetinde 2 Sanığa Müebbet
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı (2)
Belediye Başkan Yardımcısı Silahlı Saldırıda Yaralandı (2)