Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadına Örtüyle Gölge Yaptılar

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadına Örtüyle Gölge Yaptılar

MERSİN'in Silifke ilçesinde, yolun karşısına geçerken elektrikli bisikletin çarptığı Fethiye Durna (78), ağır yaralandı.

Mehmet OKUR/ MERSİN, (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, yolun karşısına geçerken elektrikli bisikletin çarptığı Fethiye Durna (78), ağır yaralandı. Çevredekiler, yol kenarında yatan Durna'nın sıcaktan etkilenmemesi için sağlık ekipleri gelene kadar örtüyle gölge yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde Kapalıpazar mevkisinde meydana geldi. Melik Y. (15), kullandığı elektrikli bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan Fethiye Durna'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yol kenarında yatan yaralı Durna'nın yardımına koşanlar, 35 dereceyi bulan hava sıcaklığından etkilenmemesi için örtüyle gölge yaptı. İhbarla gelen polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Bir süre yerde yatan Fethiye Durna, sağlık görevlilerince ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durna'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Elektrikli Bisikletin Çarptığı Kadına Örtüyle Gölge Yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Konya'da 2 Mahalleye İçerisi Asit Dolu Variller Bırakıldı, 20 Küçükbaş Yaralandı
Konya'da 2 Mahalleye İçerisi Asit Dolu Variller Bırakıldı, 20 Küçükbaş Yaralandı
Yozgat'ta Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Yozgat'ta Otomobil İle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Ölü, 4 Yaralı
Gaziantep'te Orman Yangını (3)
Gaziantep'te Orman Yangını (3)
Manisa'da Orman Yangını
Manisa'da Orman Yangını
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Katil Zanlısı Akçekaya: Bana Komplo Kuruldu
Eğitimci Arıkan Ve Şoförünün Katil Zanlısı Akçekaya: Bana Komplo Kuruldu
'ses Bombası Yapımı' Videosu İzleyip, Evde Denedi; 2 Gözünden Yaralandı
'ses Bombası Yapımı' Videosu İzleyip, Evde Denedi; 2 Gözünden Yaralandı
Kadir Şeker'in Tahliyesine İtiraz
Kadir Şeker'in Tahliyesine İtiraz