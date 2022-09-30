Elektrikli Bisikletliye Silahlı Saldırı Kamerada

Elektrikli Bisikletliye Silahlı Saldırı Kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giderken yanına yaklaşan motosikletteki kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Cin (51), ağır yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde elektrikli bisikletiyle giderken yanına yaklaşan motosikletteki kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Ahmet Cin (51), ağır yaralandı. Saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Elektrikli bisikletiyle giden Ahmet Cin'e, henüz plakası belirlenemeyen motosikletteki 2 kişiden biri tabancayla ateş etti. Vücuduna 3 mermi isabet eden Cin bisikletten düşerken, şüpheliler ise bölgeden hızla uzaklaştı. Ahmet Cin'e ilk müdahaleyi İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarmalar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan Ahmet Cin, 2019 yılında işlettiği araç kiralama şirketinde silahlı saldırıya uğramış, kendisi yaralanmış, oğlu Alper Cin (24) ise hayatını kaybetmişti. (DHA)

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Elektrikli Bisikletliye Silahlı Saldırı Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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