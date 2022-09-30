Elektronik Kelepçe Şartıyla Ev Hapsinde Olan Cinayet Şüphelisi Firar Etti

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Ali Akpınar'ı (64) öldürüp, oğlu ile torununu öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen, elektronik kelepçe tedbiri uygulanarak ev hapsiyle tahliye edilen Cuma Temir (60), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasının ardından çıkarılan yakalama kararı uyarınca eve giden ekipler tarafından bulunamadı. Güvenlik güçleri Temir'in yakalanması için çalışma başlattı.

Beşen Mahallesi'nde 23 Ağustos 2021 tarihinde, iddiaya göre Cuma Temir, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kuzeni Ali Akpınar, oğlu Servet ve torunu Metehan Akpınar'a tabancayla ateş edip kamyonetle kaçtı. Ali Akpınar hayatını kaybederken, oğlu ve torunu saldırıyı yara almadan atlattı.

Cuma Temir kısa süre sona güvenlik korucusu tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Kendisini yakalayan korucuya, "Yarım saat önce yol üzerinde tabanca ile birine ateş ettim. Şahsın yere düştüğünü gördüm" diyen Temir, sevk edildiği savcılıkta susma hakkını kullandı. Temir, olaydan bir gün sonra 24 Ağustos 2021 günü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.

DAVA AÇILMADAN TAHLİYE EDİLDİ

Cuma Temir hakkında "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından soruşturma başlatılırken, olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dava açılmadı. Temir'in avukatı, 26 Ağustos günü 2'nci Sulha Ceza Mahkemesi'ne başvurarak müvekkilinin tahliye edilmesini talep etti. Aynı gün dilekçeyi işleme koyan mahkeme, Cuma Temir'in adli kontrol kararıyla tahliyesine karar verdi. Hakim, tahliye kararının gerekçesinde, Cuma Temir'in üzerine atılı suçun ağır ceza mahkemesi görevine giren işlerden olduğu Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre soruşturma evresinde tutukluluk süresi ağır ceza mahkemesi görevine giren işler bakımından 1 yılı geçemeyeceğini belirtti. Hakim ayrıca, adli kontrol kapsamında Cuma Temir'e yurt dışı çıkış yasağı koyup, elektronik kelepçe uygulanarak konutunu terk etmemesine karar verdi.

TAHLİYEDEN 9 GÜN SONRA İDDİANEME HAZIRLANDI

Kararın ardından Cuma Temir, 1 yıldır tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Tahliyeden 9 gün sonra 5 Eylül 2022 tarihinde soruşturma tamamlanarak Cuma Temir hakkında "Kasten öldürme" ve "2 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından" ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül'de Cuma Temir hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı. Kararın ardından polisler, Cuma Temir'i yakalamak için Binevler Mahallesi'ndeki evine gitti. Ancak Temir evde bulunamadı. Bunun üzerine Temir'in yakalanması için çalışma başlatıldı.

OĞLUNDAN, ŞÜPHELİYE KELEPÇE TAKILMADIĞI İDDİASI

Cuma Temir'in öldürdüğü Ali Akpınar'ın kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Ali Akpınar, 1 yıl geçmesine rağmen iddianame hazırlanmaması ve şüphelinin tahliye edilmesine tepki gösterdi. Saldırıda ölen babasının sağ tarafının felç olduğunu ve bu nedenle yüzde 86 engelli raporunun bulunduğunu anlatan Akpınar, "Babamın ölümüne neden olan kişi 1 yıl tutuklu kalınca savcı iddianameyi hazırlamadığı için elektronik kelepçe takılması şartıyla ev hapsi uygulanarak tahliye ediliyor. Bundan hemen sonra iddianame hazırlandı ve bu kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Karar çıktıktan sonra bu şahıs bulunamıyor. Tahliye kararında elektronik kelepçe ile ev hapsi verildiği yazıyor ama elektronik kelepçe takılmamış. Yakalama ekibi de elektronik kelepçenin olmadığını, kelepçe olması halinde sinyal vereceğini söyledi. Babamın katilinin de bir an önce yakalanmasını istiyoruz. "

ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ

Babasının ölümüne neden olan kişi hakkında iddianamenin geç yazılmasından dolayı tahliye edildiğini belirten Akpınar, "Bütün deliller ortaya çıkmış ve bu iddianamenin 1 yılda hazırlanmaması mümkün değil. Bir adamı kasten öldürüp, 2 kişiyi de öldürmeye teşebbüs eden adama 1 yıl içerisinde mahkeme yapılmadan ev hapsi verilmesi yanlış. Ben HSK'ya sorumlularını şikayet edeceğim" diye konuştu.

Ali Akpınar'ın kızı Türkan Avcı da yaşananlara tepki göstererek, babasının katilinin bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istedi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı