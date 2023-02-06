Eleştirilerin hedefi olmuştu. Müge Anlı'dan gıda yardımı

ATV'de program yapan Müge Anlı deprem bölgesine aşevi yardımında bulunacağını duyurdu. Öte yandan Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Müge Anlı bağış için, "Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi"nin de IBAN numarasını duyurdu

Türkiye şiddetli depremlerle sallanırken bir çok vatandaş hayatını kaybetmişti. ATV ekranlarında deprem yayını yapılmamış ve ekrana Müge Anlı'nın programı getirilmişti. O yayın sosyal medyada eleştirilerin hedefi olurken Müge Anlı deprem felaketiyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yardım duyurusu yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Anlı, "Müge Anlı ve Dostları Aşevleri'ne gıda yardımı yapmak isteyen izleyicilerimiz için hesap numarası" ifadesini kullandı ve bağış için, "Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi"nin IBAN numarasını paylaştı.

İşte Müge Anlı tarafından yapılan o paylaşım