Elif Güneş'in Katil Zanlısının Olaydan Sonraki Görüntüleri

Elif Güneş'in Katil Zanlısının Olaydan Sonraki Görüntüleri

ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)- ÜSKÜDAR'da 32 yaşındaki Elif Güneş'i öldüren Koray G.'nin cinayetten sonra otomobilini park etmesi ve yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Üsküdar'da 23 Temmuz saat 22.30'da meydana gelen olayda 32 yaşındaki kuaför Elif Güneş, kendisiyle son kez görüşmek istediğini söyleyerek buluştuğu eski sevgilisi Koray G. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Koray G.'nin cinayetten sonra güvenlik kameralarıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Koray G.'nin otomobilini park etmesi, devamında ise yürümesi yer aldı.

Elif Güneş'in Katil Zanlısının Olaydan Sonraki Görüntüleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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