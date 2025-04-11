Emek Partili Bayhan’dan Bakan Yerlikaya’ya Öğrencilerin Yaşadığı Baskılara İlişkin Soru Önergesi

(ANKARA) – Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan protestolarda Kocaeli Emniyet'ten Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ailelerinin aranarak, "Çocuğunuz eylemlere devam ederse okudan atılabilir" şeklinde uyarılarda bulunulduğunu belirterek, konuyu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi sundu.

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, TBMM Başkanlığına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazılı yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bayhan, soru önergesinde, Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanan bir dizi gelişmeye dikkati çekerek, öğrencilerin ailelerinin tek bir sabit hattan kimliği belirsiz kişilerce arandığını belirtti. Bayhan, aramalarda "Çocuğunuz eylemlere devam ederse okuldan atılabilir” denildiğini belirterek, bu durumun aileler ve öğrencilerde tedirginlik yarattığını kaydetti.

“Bu aramaları gerçekleştiren kişiler İçişleri Bakanlığı’na bağlı herhangi bir kolluk kuvveti personeli midir”

Bayhan, şu soruları yöneltti:

-2025 yılı Mart ve Nisan aylarında Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin ailelerine yönelik yapılan telefon aramaları hakkında Bakanlığınıza ulaşmış herhangi bir resmi şikayet veya ihbar mevcut mudur?

-Bu aramaları gerçekleştiren kişiler İçişleri Bakanlığı’na bağlı herhangi bir kolluk kuvveti personeli midir? Bu kişilerin tespiti için bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-Aramaların gerçekleştirildiği telefon numarası (0262 329 00 18) tespit edilmiş midir? Bu numaranın kim ya da kimlere ait olduğu ve bu kişilerin hangi kurum ya da yapılarla ilişkili oldukları ortaya çıkarılarak kamuoyuna açıklanacak mıdır? Aramaların kaynağı hakkında Bakanlığınız ne tür bir çalışma yürütmektedir?

-Bu kişilerin Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) veya herhangi bir kamu kurumu ile bağlantısı bulunmakta mıdır? Üniversite öğrencilerine ait özel iletişim ve aile bilgilerine kimler tarafından, hangi kanallar aracılığıyla ulaşıldığı araştırılmış mıdır? Bu verilerin sızdırılması ya da usulsüz erişimi hakkında başlatılmış bir idari ve/veya adli soruşturma var mıdır? Üniversite ya da yurt yönetimlerinin bu süreçte bu yasadışı gelişmelerle ilişkisi olup olmadığı araştırılacak mıdır?

-Reşit birey olan üniversite öğrencilerinin anayasal protesto hakkını kullanmalarından ötürü ailelerinin tehdit edilmesi, Bakanlığınızca bir güvenlik politikası aracı olarak mı değerlendirilmektedir?

-Demokratik anayasal haklarını kullanan öğrencilere ve ailelerine yönelik daha önce başka illerde de yaşanan bu tür baskı politikaları ile ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamaların durdurulmasına yönelik bir adım atılması planlanmakta mıdır? Türkiye genelinde son 1 yılda üniversite öğrencilerinin ailelerine yönelik yapılan idari veya emniyet kaynaklı baskı ve tehdit girişimleri sayısı kaçtır? Telefonla aramak dışında başka hangi yöntemler devrededir? Ailelerin polis tehdidi olarak aktardıkları bu aramalar emniyet tarafından yapılmıyorsa, yapanlar kimlerdir?

-Önümüzdeki dönemde benzer olayların yaşanmaması adına İçişleri Bakanlığı olarak kamuoyuna bir açıklama yapmayı planlıyor musunuz?

Anka Haber Ajansı