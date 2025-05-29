Emek Partisi, İşçi Haklarına Yönelik Hazırladıkları Kanun Teklifi İçin Meclis'te Görüşmeler Yaptı

Emek Partisi (EMEP) "Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş" kampanyası kapsamında, işçilerle birlikte hazırladığı İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifini ortak vermek üzere mecliste DEM Parti, CHP, İYİ Parti, TİP ve Yeni Yol grubu ile görüştü.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) "Barajsız Sendika, Yasaksız Grev, Güvenceli İş" kampanyası kapsamında, işçilerle birlikte hazırladığı İş Kanunu, İş Mahkemeleri Kanunu ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifini ortak vermek üzere mecliste DEM Parti, CHP, İYİ Parti, TİP ve Yeni Yol grubu ile görüştü.

Ocak ayında başlatılan “Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş” kampanyasıyla ülke genelinde grev ve direnişteki işçilerle, sendika yöneticisi ve uzmanlarıyla, akademisyen ve gazetecilerle buluşarak hazırlanan kanun teklifinin 15-16 Haziran direnişlerinin yıl dönümünde Meclis'e ortak bir biçimde sunulması için yapılan görüşmelerde teklifin maddelerine ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Emek Partisi heyeti, teklifin muhalefetin ortak tutumuyla genel kurula getirilmesini önemsediklerini, meclisin işçilerin taleplerini gündem etme konusunda işçilerin çağrısına kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Hazırlanan kanun teklifi, kampanya boyunca işçilerin, sendikaların topladığı binlerce imzayla birlikte Meclis'e getirilecek. Kanun teklifini ortak verme önerisine olumlu yaklaşan partilerin tutumunun ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Teklif ne içeriyor?

Hazırlanan kanun teklifi sendikal örgütlenmenin önündeki yapısal engelleri kaldırmayı ve işçilerin haklarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Gerekçede öne çıkan başlıca düzenlemeler şöyle:

Yüzde1 Barajının Kaldırılması: Türkiye genelinde bir işkolunda yetki alabilmek için gereken %1’lik barajın dünyada örneği olmadığı, örgütlenmeyi fiilen engellediği belirtilerek kaldırılması öneriliyor. Yetki İtirazlarına Sınırlama: Patronların keyfi yetki itirazlarıyla toplu iş sözleşmelerini engellemesinin önüne geçilmesi, itiraz durumunda referandum yoluyla işçilerin iradesinin esas alınması savunuluyor. Grev Yasakları ve Ertelemeleri: Grev yasaklarının tamamen kaldırılması, erteleme için ise çok sıkı koşullar getirilmesi öneriliyor. Grev yasağı kararlarının Cumhurbaşkanı yerine TBMM tarafından verilmesi isteniyor. İş Güvencesi: Patronların tek taraflı beyanla işçileri tazminatsız işten atmasının engellenmesi için daha katı kurallar ve etkin iş güvencesi önlemleri öneriliyor. İşçi Temsilciliği: Seçimle belirlenen, hem iş güvencesi sağlayan hem de çalışma koşullarını denetleyen “işçi temsilciliği” ve “işçi temsilcileri kurulu” öneriliyor. İflas ve Konkordato Durumları: Bu süreçlerde işçilerin alacaklarını kaybetmemesi için devletin garantör olması isteniyor.

Anka Haber Ajansı