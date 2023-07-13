Emekli Aylıklarına Yüzde 25 Zam Yapılmasını Öngören Düzenleme Tbmm Genel Kurulu’nda Kabul Edildi

Emekli aylıklarına yüzde 25 artış öngeren düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. AKP’li ve MHP’li milletvekilleri muhalefet partilerinin zam oranının artırılmasına ve seyyanen artış yapılmasına yönelik verdikleri önergeleri reddetti.

TBMM Genel Kurulu’nda, komisyonda 29 maddeye çıkan, memur ve emekli maaş zamları ile bazı vergilerde artış getiren ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda teklifin emeklilerinin maaşlarında yüzde 25 oranında artış öngören 18. maddesi görüşülerek kabul edildi. Maddenin görüşülmesi sırasında muhalefet partileri, emekli aylıklarına yapılacak yüzde 25’lik zam oranının artırılmasına ve seyyanen zam verilmesi için önergeler verdiler. Ancak muhalefetin önergeleri AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Kabul edilen madde ile emekli maaşları; yılın ikinci yarısı için yüzde 25 oranında artırıldı. Zamlar temmuz ayı emekli maaşlarına yansıtılacak.

Anka Haber Ajansı