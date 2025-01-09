Emeklilerden Tüik Önünde Kuru Soğan Ve Bayat Ekmekle Enflasyon Protestosu

Emekliler, enflasyon rakamlarını TÜİK önünde kuru soğan ve bayat ekmekle protesto etti. Bir emekli vatandaş da yanında getirdiği peçeteyi açarak emeklilerden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için temsili yardım topladı. 2021 Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, "Emekliler ek zam istiyor. Emeklilerin, emekçilerin ceplerinden elinizi çekin" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen ise "Bu milletin feryadını duyun. TÜİK'e hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

(ANKARA) - Emekliler, enflasyon rakamlarını TÜİK önünde kuru soğan ve bayat ekmekle protesto etti. Bir emekli vatandaş da yanında getirdiği peçeteyi açarak emeklilerden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için temsili yardım topladı. 2021 Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, "Emekliler ek zam istiyor. Emeklilerin, emekçilerin ceplerinden elinizi çekin" dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen ise "Bu milletin feryadını duyun. TÜİK'e hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

2021 Tüm Emekliler Sendikası ve Bağımsız Emekliler Sendikası, TÜİK önünde enflasyon verilerini protesto etti. Eyleme Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen de destek verdi. Emekliler eyleme kuru soğan ve bayat ekmek ile katıldı.

2021 Tüm Emekli-Sen Genel Başkanı Salman Hürkardeş, şöyle konuştu:

"Gördüğünüz gibi tencerede aş kaynamıyor, taş kaynıyor. Mutfaklar boş, buzdolapları boş. Görüyorsunuz soğan-ekmek bayat. Buradan TÜİK'e ve TÜİK'i yönlendirenlere sesleniyoruz. Bugün her şeye rağmen talimatla hareket eden TÜİK yüzde 44.38 enflasyon açıklıyor. Oysaki ENAG'ın enflasyonu yüzde 83.40, İTO'nun enflasyonu ise yüzde 55.27. Bugün ortalama enflasyon yüzde 80'nin üzerinde. 2024 yılını Emekliler Yılı gerçekten 2024 yılında emeklileri ve emekçileri açlığa, yoksulluğa, sefalete mahkum ettiler. Şimdi yeni bir slogan üretildi. 2025'te Aile Yılı ilan edildi. 2025'in Aile Yılı olması için bir aileye ortalama 35-40 bin lira ücret girmesi gerekir. Anne-babalar çocuklarını doyuramıyorlar. Çocukları aç yatırıyorlar, okula gönderemiyorlar, harçlık veremiyorlar. Bizler torunlarımıza harçlık vermek yerine zaman zaman çocuklarımızdan yardım bekliyoruz. Bunların derhal düzeltilmesi gerekirken halen açlık, yoksulluk, sefalet devam ediyor. 'Fahiş fiyatlar boykot" edilsin deniliyor ama bizim protestomuz elektriğe, doğal gaza zam yapanlardır. Bu yapmış olduğunuz zamları geri çekin. Biz primlerimizin karşılığını istiyoruz, sadaka istemiyoruz. Bugün ülkemizde açlık sınırı 30 bin, yoksulluk sınırı 78 bin liraya dayanıyor. Bize verdiğiniz ücretler kiraya bile yetmiyor. Bu insanlar aldığı parayı kiraya verince ne yiyecekler, ne içecekler? Emeklilerin ayakta kalması için mutlu bir aile tablosu olması için eve en az 35-40 bin lira girmesi gerekir. Emekliler ek zam istiyor. Emeklilerin, emekçilerin ceplerinden elinizi çekin. Yeter artık bu kadar sömürdüğünüz. Yeter, yeter."

"Hakkımızı helal etmiyoruz"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen ise "Bu milletin feryadını duyun. TÜİK'in açıklamaları sonucunda bizim üzerimize düşen aldığımız paralarla bizim vebalimizi TÜİK üzerine almıştır. Biz buradan TÜİK'e hakkımızı helal etmiyoruz" diye konuştu.

Bir emekli vatandaşta yanında getirdiği peçeteyi açarak emeklilerden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için temsili yardım topladı. Eylemin ardından emekliler yanlarında getirdiği kuru soğan ve bayat ekmeği yedi. Ayrıca emekliler, TÜİK önünde bir süre oturma eylemi gerçekleştirdi.

Anka Haber Ajansı