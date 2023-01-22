Emeklilere müjde! 20.000 TL promosyon verilecek!

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren kişiler için, bankalardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Emekli maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağına dair taahhüt veren kişilere promosyon ödemesi sağlanırken, çalışanların gözü kulağı kurumlar ile bankalar arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. Bu kapsamda, çalışanlara verilecek promosyon ile ilgili bankalar ile mutabakat sağlanması halinde bakanlıklar, belediyeler, sendikalar, müdürlükler, üniversiteler ve çeşitli kurumlar kamuoyuna bilgi veriyorlar.

20.000 TL Promosyon Verilecek!

Eğitim Bir Sen İstanbul Büyükşehir Temsilciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 20.000 TL promosyon ödemesi için Vakıfbank ile anlaşma sağlandı. Söz konusu promosyon anlaşmasına dair sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ”Göreve geldiğinden beri çalışanlarımızın huzuruna ve mutluluğuna her zaman önem veren bir yönetim anlayışını benimseyen İl müdürümüz ile sendikamızın yürüttüğü “Mutlu Çalışanlar ve Huzurlu Bir İş Ortamı” mottosuyla çalışanlarımızın maddi refahını arttırmak için yürütülen titiz çalışmalar sonucunda maaş promosyon ihalemizi nihayete erdirdik. İmzaladığımız anlaşmanın İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Promosyonlar Açıklanıyor

Maaş promosyonları ile ilgili farklı kurumlardan ardı sıra duyurular gelmeye devam ediyor. İlerleyen süreçte, bankalar ile varılacak mutabakat neticesinde yeni promosyon ödemeleri hakkında kamuoyuna bilgi verilebilir.

Kaynak: edirnejethaber.com