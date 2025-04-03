Emep’li Karaca, Menemen Cezaevi'nde Tutuklu Gençleri Ziyaret Etti: Gençlerin Ve Ailelerinin Yanındayız

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İzmir’de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolar sırasında gözaltına alınarak tutuklanan gençleri Menemen Cezaevi’nde ziyaret etti. Karaca, “301 genç bu memlekete umut getirmek için, bu memlekette adaletin, eşitliğin, özgürlüğün inşa edilmesi için, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmemesi için ama aynı zamanda bu ülkenin gençliğine yoksulluğu, işsizliği, geleceksizliği dayatanlar karşısında ‘biz varız’ demek için bu mücade

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, İzmir’de CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan protestolar sırasında gözaltına alınarak tutuklanan gençleri Menemen Cezaevi’nde ziyaret etti. Karaca, “301 genç bu memlekete umut getirmek için, bu memlekette adaletin, eşitliğin, özgürlüğün inşa edilmesi için, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmemesi için ama aynı zamanda bu ülkenin gençliğine yoksulluğu, işsizliği, geleceksizliği dayatanlar karşısında ‘biz varız’ demek için bu mücadelenin içindelerdi. Gençlerin yanındayız, onların ailelerinin yanındayız” dedi.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınma sürecinde başlayan protestolarda tutuklanan gençleri Menemen Cezaevi’nde ziyaret etti. Cezaevi önünden bir açıklama yapan Karaca, şunları söyledi:

"Her biri bu memlekette özgürlük, eşitlik, adalet için; bu ülkenin geleceğinden umut duymak için mücadele eden gençler ve şimdi cezaevinde tutuluyorlar. Her biri buradan bizi dinleyen herkese büyük bir umut dalgası da göndermemizi özellikle rica ettiler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki hiçbir suçları olmadan tutuldukları bu cezaevlerinin dışında da mücadele devam ediyor.

"Halen çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyayız"

Bu sıkıntıları İzmir Barosu, daha önce bu cezaevine ziyarete gelen milletvekilleri, belediye başkanları da defalarca ifade ettiler. 9 günlük bu tatil süresince burada gençlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük bir mücadele vermek durumunda kaldık. Halen çözülemeyen sorunlarla karşı karşıyayız. Gençlerin her birinin ayrı koğuşlarda tutuluyor olması aynı zamanda ciddi sıkıntıların da yaşanmasını beraberinde getiriyor.

"Şiddete uğrayan gençlerin disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez"

Konuyla ilgili İzmir Barosu, kamera kayıtlarının tutulması, soruşturmanın yapılması için de bir başvuruda bulunmuştu. İdari soruşturmanın başlatıldığını öğrendik. Ama bu şiddete uğrayan gençlerin de aynı zamanda disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığını kendilerinden öğrenmiş durumdayız. Gençler şiddet görmüşken, onlara şiddet uygulayanların soruşturulması ve cezalandırılması gerekirken, şiddete uğrayan gençlerin disiplin soruşturmalarıyla karşı karşıya bırakılması kabul edilemez.

301 genç bu memlekete umut getirmek için, bu memlekette adaletin, eşitliğin, özgürlüğün inşa edilmesi için, seçme ve seçilme hakkının gasp edilmemesi için ama aynı zamanda bu ülkenin gençliğine yoksulluğu, işsizliği, geleceksizliği dayatanlar karşısında ‘biz varız’ demek için bu mücadelenin içindelerdi. Gençlerin yanındayız, onların ailelerinin yanındayız.

Biz de bu mücadeleyi büyütmek için Emek Partisi olarak her olanağımızla halkımızın yanında, halkla beraber, işçilerle beraber mücadele etmeye devam edeceğiz ve gençleri yalnız bırakmayacağız.”

Anka Haber Ajansı