Emniyet Şeridindeki Tır'a Çarpan Otomobilde Karı Koca Öldü, Oğulları Yaralı

Emniyet Şeridindeki Tır'a Çarpan Otomobilde Karı Koca Öldü, Oğulları Yaralı

KIRIKKALE'de, emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilde Mustafa (64) ve eşi Ayşe (57) Demiröz hayatını kaybetti, oğulları Osman Gökhan Demiröz ağır yaralandı.

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, emniyet şeridindeki TIR'a çarpan otomobilde Mustafa (64) ve eşi Ayşe (57) Demiröz hayatını kaybetti, oğulları Osman Gökhan Demiröz ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Delice ilçesi Kırıkkale- Çorum yolunda meydana geldi. Osman Gökhan Demiröz'ün kullandığı 60 AB 693 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran Ali İhsan K. yönetimindeki 33 ELE 46 çekici ve 33 AHC 101 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durdu. Kazada Mustafa ile eşi Ayşe Demiröz hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğulları Osman Gökhan Demiröz ise ağır yaralandı. Sürücü Demiröz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Ali İhsan K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Emniyet Şeridindeki Tır'a Çarpan Otomobilde Karı Koca Öldü, Oğulları Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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