Emniyet Şeridindeki Tır’a Otobüs Ve Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Emniyet Şeridindeki Tır’a Otobüs Ve Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 5 Yaralı

AFYONKARAHİSAR'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a, yolcu otobüsü ve kamyon çarptı.

Oğuzhan KILIÇ/ AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a, yolcu otobüsü ve kamyon çarptı. Kazada, TIR'ın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi hayatını kaybetti, otobüsteki 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya yolunun 25'inci kilometresindeki Osman köyü kavşağında meydana geldi. C.A., kullandığı 31 HD 052 plakalı TIR'ı çekici lastiğinin patlaması sonucu emniyet şeridine park etti. Bu sırada TIR ile lastiği değiştirmeye çalışan C.A.'ya, B.T. (50) yönetimindeki 34 LEY 739 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Yolculardan H.F. (26), F.K. (25), M.A. (74), G.K. (28) ve N.I. (27) yaralandı. Kaza sonrası TIR şoförü C.A.'ya yardım etmek için kamyonetten inen M.K. (39) ile TIR'a, aynı yönde giden E.E.'nin (43) kullandığı 03 ABV 305 plakalı kamyon çarptı. E.E., kaza yerinden kaçarken, ihbarla gelen sağlık ekibi, C.A. ile M.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'ne götürüldü. Kamyon sürücüsü E.E., Afyonkarahisar çıkışında yakalandı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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Emniyet Şeridindeki Tır’a Otobüs Ve Kamyon Çarptı: 2 Ölü, 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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