Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı, Özgür Özel'in "Komisyon" Talebine Destek Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı Heyeti ile görüşmesinin ardından yaptığı grup konuşmasında Meclis'te tüm partilerin katılımıyla oluşacak bir komisyon kurulması ve şehit aileleri ile birlikte gazi derneklerinin doğrudan temsil edilmesini önerdi. Özel'in önerisine, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Yılmaz, "Özgür Özel’in talebi Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı’nın da talebidir" diyerek destek verdi. Yılmaz, "Komisyonda olup fikirlerimizi dile getirmek ist

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM'de komisyon kurulması önerisi destek buldu. Meclis'te tüm partilerin katılımıyla oluşacak komisyonda, şehit aileleri ile birlikte gazi derneklerinin doğrudan temsil edilmesini öneren Öze'e Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, "Özgür Özel’in talebi Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı’nın da talebidir" diyerek destek verdi. Yılmaz, "Komisyonda olup fikirlerimizi dile getirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı Heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından çıktığı grup toplantısı kürsüsünde, TBMM'de komisyon kurulmasını ve şehit aileleri ile gazi derneklerinin komisyonda yer alması gerektiğini söyledi. Özel'in bu açıklamaları sonrası Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, "Meclis’te Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı olarak bu komisyona katılmak istiyoruz." diyerek Özel'in açıklamalarına destek verdi.

EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Özgür Özel’in bugün Meclis’te yaptığı görüşmeden sonra Meclis'te komisyon kurulmasının ve bu komisyona bütün partilerin yetkililerin katılması talebi bizim de aynı zamanda Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı’nın da talebi. Bu konunun Meclis’te ele alınması ve Meclis’teki yapılacak görüşmede, ne görüşüldüğü ne tartışılacağı, ne konuşulacağı, taleplerin ne olacağı tarafımızdan bilinmesini isteriz. Biz Meclis’te Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Vakfı olarak bu komisyona katılmak istiyoruz. Bizce olumlu bir görüş. Çünkü bu konuda daha önce yaşanan acı bir tecrübemiz var. O acı tecrübe neticesinde 3 bin civarında gazimiz yaklaşık 850 civarında da şehidimiz oldu. Biz şehit aileleri olarak aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bedel ödemiş şehit ailelerimize de en azından doğru bilgilendirmeyi yapıp onları gelişmelerden haberdar etmek istiyoruz.

"Komisyonda olup fikirlerimizi dile getirmek istiyoruz"

Bu talebimizin karşılaşması bizim beklentimiz. Şu anda süreçle ilgili herhangi bir şey konuşamıyoruz. Çünkü sürecin ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Sadece partiler arasında görüşmeler oluyor. Şehit ailelerimiz de gazilerimiz de tedirgin, endişeli ve üzgün bir şekilde süreci takip ediyorlar. Daha öncesinden de kamuoyuna görüşlerimizi bildirmiştik. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin onurunun incitilmemesi bugüne kadar bu vatan için akıtmış oldukları kanın boşa gitmemesi adına endişelerinin giderilmesi gerekiyor. Bunun siyasi bir pazarlık haline gelmesinden endişeliyiz. Bunun olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda tam tatmin olacak bilgiye sahip olmak için eğer bir Meclis komisyonu kurulacaksa biz de orada olup hem fikirlerimizi dile getirip hem de orada konuşulan ne varsa sonrasında şehit ailelerimize de bunu paylaşmak istiyoruz."

Anka Haber Ajansı