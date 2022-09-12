Emrah'ın Öldüğü Bıçaklı Kavganın 4 Şüphelisi Adliyede

Emrah'ın Öldüğü Bıçaklı Kavganın 4 Şüphelisi Adliyede

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Emrah Çalık'ın (35) göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlyas Kaan TAYTAK/SULTANDAĞI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde Emrah Çalık'ın (35) göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü köyünde dün gece meydana gelen olayda, alkollü oldukları iddia edilen Emrah Çalık, E.A. (36) ve R.T. (35) ile S.Ö. (46) ve oğulları M.Ö. (17) ile D.Ö. (18) çıkan tartışmanın ardından kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, kavga bir süre sonra yeniden başladı. Kavgada Emrah Çalık göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emrah Çalık ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emrah Çalık kurtarılamadı.

Jandarma kavgaya karıştığı belirlenen S.Ö., M.Ö., D.Ö. ile T.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmada ifadeleri alınan 4 şüpheli bugün Çay Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Emrah'ın Öldüğü Bıçaklı Kavganın 4 Şüphelisi Adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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