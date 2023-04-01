Engin Altay: “14 Mayıs Kurtuluş Günü, Türkiye’ye Hayırlı Olsun”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop’ta yurttaşlara, “Bu coşkuyu bir devrin sona erişinin kutlu ve mutlu bir başlangıcının heyecanı olarak görüyorum. Bay Kemal, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal… 81 vilayette 86 milyonla et, tırnak oldular. 14 Mayıs kurtuluş günü hayırlı olsun Türkiye’ye” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop’ta yurttaşlara, “Bu coşkuyu bir devrin sona erişinin kutlu ve mutlu bir başlangıcının heyecanı olarak görüyorum. Bay Kemal, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal… 81 vilayette 86 milyonla et, tırnak oldular. 14 Mayıs kurtuluş günü hayırlı olsun Türkiye’ye” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinop’ta yurttaşlarla ile bir araya geldi.

Sinop’ta İmamoğlu ve Altay’a, Millet İttifakı Sinop İl Başkanları, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Amasya Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı eşlik etti.

“SİNOP’UN GURURU HOŞ GELDİN”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay kürsüye çıktığında yurttaşlar, “Sinop’un gururu hoş geldin” diye seslendiler. Altay, yurttaşlara, “Sağ olun. Hepiniz 20 yıldır beni dinliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu’nu hasretle beklediğinizi biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile sizleri buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

Altay’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

“14 MAYIS KURTULUŞ GÜNÜ HAYIRLI OLSUN TÜRKİYE’YE: Sinop Meydanı’nda çok miting yaptık, çok da konuştuk. Ama böyle bir coşku görmedim. Helal olsun Sinoplulara. Bu coşkuyu bir devrin sona erişinin kutlu ve mutlu bir başlangıcının heyecanı olarak görüyorum. Bay Kemal, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal… 81 vilayette 86 milyonla et, tırnak oldular. 14 Mayıs kurtuluş günü hayırlı olsun Türkiye’ye.

HEPİNİZE MİNNETTARIM: Sinop’un da tıpkı 54, 57’de olduğu gibi en cesur kararı, en güçlü başkaldırıyı, demokrasi için adalet için ahlak için liyakat için göstereceğinden zerre kuşkum yok. Bugün Sinop’tan siyaset tarihimde ilk defa bu kadar mutlu, bu kadar umutlu ayrılacağım. Hepinize minnettarım. Sağ olun, var olun.

TÜRK’ÜYLE, KÜRT’ÜYLE, ALEVİ’SİYLE, SÜNNİ’SİYLE, BAŞI AÇIĞIYLA, BAŞI KAPALISIYLA...: Hiç kimse bizden bu kampanyada kaba söz işitmeyecek. Tehdit, hakaret işitmeyecek. Biz 14 Mayıs’ı Türkiye’nin tıpkı Çanakkale’de düşmana karşı tek vücut olması gibi Türk’üyle, Kürt’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, başı açığıyla, başı kapalısıyla, kuzeylisi, güneylisiyle hep birlikte 86 milyonun kardeşliğinin ilan edileceği büyük ve güçlü Türkiye’nin inşa edileceği bir kutlu karar günü olarak görüyoruz. Kutlu olsun bu gününüz.

TÜRKİYE’DE HELALLEŞMENİN, ZENGİNLEŞMENİN, BARIŞMANIN MÜHRÜNÜ BASACAĞIZ: Bu seçim, diğer seçimlerden farklı. Yıllarca farklı durduğumuz, münakaşa ettiğimiz partilerle yan yana geldik. Onların bize, bizim onlara kem baktığımız, hoşlanmadığımız, itiştiğimiz partilerle bizi bir araya getiren devletin tahrip olması, milletin bölünmüş olmasıdır. İnsanlara haksızlık, eziyet yapılıyor olmasıdır. Devletin talan edilmesidir. Türkiye’nin, 85 milyonun artık yarısının açlık sınırının altında yaşadığı bir düzenin, bu harami düzenin de tesisidir. Devleti soyanlara hep birlikte 14 Mayıs’ta dur diyeceğiz. Türkiye’de helalleşmenin, zenginleşmenin, barışmanın mührünü basacağız ve diyeceğiz ki ‘bizi kimse bölemez, bizi kimse soyamaz.’

DEVLETİN İMKANLARININ BEŞLİ ÇETELERE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE DUR DİYECEKSİNİZ: Ekrem Başkan, Erfelek’te ve Gerze’de muhteşem bir ilgiyle karşılandı. Dedim onlara, bilirim beni seversiniz ama kıskandım işin doğrusu. Ama hak ediyor. Hak ediyor. İstanbul’da ‘kimsenin hakkını yemem’ dedi. ‘Gençliğim var, geleceğim var, heyecanım var’ dedi. Devlet gücüyle elinden alınmak istenen seçimi 16 milyon İstanbullunun iradesini yedirmedi haramilere. Siz de şimdi beytülmali haramilere yedirmeyeceksiniz. Devletin imkanlarının beşli çetelere peşkeş çekilmesine dur diyeceksiniz. Konser yasaklayanlara, köylüye tarlaya dert ektirenlere, işçinin alın terini vermeyenlere, üniversiteyi bitiren öğrencilerimizi işsiz gezdirenlere hayır diyeceksiniz. Hep birlikte haykıracağız, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz.

ARTIK ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNE BAKTIĞIMIZDA MUTLULUK VE UMUT GÖRECEĞİMİZ BİR DÜZENİ KURUYORUZ: Sana söz yine baharlar gelecek diye kampanyamızı başlattık. Gerçekten yürekten inanıyorum. Herkesin huzurunun, refahının, mutluluğunun tadına vardığı, hepimizin artık çocuklarımızın gözüne baktığımızda mutluluk ve umut göreceğimiz bir düzeni kuruyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bunu kuracak olan da 6 genel başkan ve Türkiye’nin iki sevgilisidir. İki sevgilinin biri burada. Biri de Ankara’da Mansur Yavaş. 6 siyasi parti, 85 milyonun isteğine uygun olarak iki büyükşehir belediye başkanı ile demokrasi ve kurtuluş hükümetini güçlendirdiklerini ilan ettiler.”

Anka Haber Ajansı