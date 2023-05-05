Engin Altay: "14 Mayıs'ta Buzdolabı Değiştirir Gibi Tayyip Bey'i De Değiştiriyoruz"

Engin Altay: "14 Mayıs'ta Buzdolabı Değiştirir Gibi Tayyip Bey'i De Değiştiriyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve gençlerle sohbet edip onlarla bisiklet turu yaptı. Altay, "14 Mayıs'ta buzdolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve gençlerle sohbet edip onlarla bisiklet turu yaptı. Altay, "14 Mayıs'ta buzdolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, seçim çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Dün Silivri'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Altay'a, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Silivri İlçe Başkanı Berker Esen, önceki dönem Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Milletvekili adayı Cemal Doğan eşlik etti. Altay ve beraberindekiler, Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Meydanda gençlerle birlikte şarkı söyledi onlarla bisiklete bindi. Köy kahvesinde vatandaşların dertlerini dinleyen Altay, "14 Mayıs'ta buz dolabı değiştirir gibi Tayyip Bey'i de değiştiriyoruz" dedi.

CHP Grup başkanvekili Silivri’deki çalışmaları sırasında Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin ve Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Yeniçiftlik'i de ziyaret ederek. Bölgenin sorunları konusunda bilgi aldı ve taleplerini not etti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Bahçeli, “Türk Tipi Başkanlık Modelini Kurumsallaştıracak Yeni Bir Anayasa” İçin Oy İstedi
Bahçeli, “Türk Tipi Başkanlık Modelini Kurumsallaştıracak Yeni Bir Anayasa” İçin Oy İstedi
Özgür Özel, Çorum’da: “Bir Kolunda Mhp Bir Kolunda Bbp, Listesinde Hüda Par. Kimler Kimlerle Beraber…”
Özgür Özel, Çorum’da: “Bir Kolunda Mhp Bir Kolunda Bbp, Listesinde Hüda Par. Kimler Kimlerle Beraber…”
Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de: "Bu Kardeşiniz, Bütün Hayatını Adalete Adamış Bir İnsandır"
Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de: "Bu Kardeşiniz, Bütün Hayatını Adalete Adamış Bir İnsandır"
Kılıçdaroğlu: "bay Kemal Sözü Veriyorum. 15 Mayıs’ta Göreve Gelir Gelmez, Çay Fiyatı En Az 15 Tl Olacak”
Kılıçdaroğlu: "bay Kemal Sözü Veriyorum. 15 Mayıs’ta Göreve Gelir Gelmez, Çay Fiyatı En Az 15 Tl Olacak”
İstanbul Ortaköyde Chp'nin Seçim Çadırına Saldırı
İstanbul Ortaköyde Chp'nin Seçim Çadırına Saldırı
Chp Açıkladı: Avustralya’da Kullanılmamış Oy Pusulasında Akp’ye Evet Mührü Basıldığı Ortaya Çıktı
Chp Açıkladı: Avustralya’da Kullanılmamış Oy Pusulasında Akp’ye Evet Mührü Basıldığı Ortaya Çıktı
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ardahan'da: 15 Mayıs’ta Türkiye, Güzel Ve Güneşli Bir Güne Uyanacak
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Ardahan'da: 15 Mayıs’ta Türkiye, Güzel Ve Güneşli Bir Güne Uyanacak